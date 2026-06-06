اعلام موضع جالب قهرمان افسانهای فرمول یک
لوئیس همیلتون در جام جهانی طرفدار دو تیم است
راننده سرشناس فراری و اسطوره فرمول یک، فاش کرد که در جام جهانی ۲۰۲۶ به طور همزمان از دو تیم ملی انگلستان و برزیل حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، این کهنهکار ۴۱ ساله دنیای اتومبیلرانی که پیش از شروع مسابقات در مونتکارلو صحبت میکرد، اعتراف کرد که نمیتواند بین کشور مادری خود و سلسائو یکی را انتخاب کند.
با توجه به اینکه این رقابتها قرار است به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار شود، همیلتون مشتاقانه منتظر است تا ببیند هر دو تیم چگونه در چالشهای مربوط به خود پیشرفت میکنند. انگلستان در گروه L در کنار کرواسی، غنا و پاناما قرار گرفته است، در حالی که برزیل در گروه C با مراکش، هائیتی و اسکاتلند روبهرو میشود.
الهام گرفتن از فرهنگ برزیل
علاقه همیلتون به سلسائو کاملاً اثباتشده است، چرا که او در سال ۲۰۲۲ شهروندی افتخاری برزیل را دریافت کرد. برای این قهرمان هفت دوره جهان، جذابیت این غول آمریکای جنوبی بسیار فراتر از اتفاقاتی است که در داخل زمین رخ میدهد، زیرا او طنین عمیقی را با سبک و نحوه پرورش قهرمانان ورزشی این کشور حس میکند.
همیلتون گفت: "برای من، این موضوع با انگلستان گره خورده است. صادقانه بگویم، برزیل همیشه تیم محبوب من بوده است. با بزرگ شدن در انگلستان، عاشق تماشای بازی برزیل بودم. فکر میکنم این به خاطر رنگها، فرهنگ و بازیکنانی است که همیشه ماهرترین به نظر میرسیدند؛ آنها خیلی باحال بودند."
احترام به مسیر طی شده از خیابانها
همیلتون همچنین شروع متواضعانه بسیاری از فوتبالیستهای افسانهای برزیل را به عنوان دلیل اصلی حمایت خود برجسته کرد. او معتقد است که سرسختی و استعداد منحصربهفردی از فاولاها و فرهنگ فوتبال خیابانی سرچشمه میگیرد که این کشور را از هر تیم بینالمللی دیگری متمایز میکند.
او گفت: "من فقط درک میکنم که آنها از کجا آمدهاند. بسیاری از بازیکنان از خیابانهایی میآیند که در آنجا بدون کفش بازی میکنند و چیزی بسیار خاص در مورد فرهنگ برزیل وجود دارد."
مشتاقانه منتظر عملکرد برزیل و انگلستان در جام جهانی
در حالی که همیلتون مشتاقانه منتظر جام جهانی است، اولویت فوری او همچنان فرمول یک باقی میماند. او پس از کسب رتبه دوم پشت سر کیمی آنتونلی در گرندپری کانادا، در حالی وارد موناکو میشود که در رده چهارم جدول ردهبندی رانندگان قرار دارد.
در همین حال، رقابتهای جام جهانی از ۱۱ ژوئن آغاز میشود و با دیدار مکزیک در مقابل آفریقای جنوبی افتتاح خواهد شد. در شرایطی که سهشیرها دو بازی دوستانه مقابل نیوزیلند و کاستاریکا برگزار خواهند کرد، برزیل نیز به عنوان بازیهای تدارکاتی به مصاف مصر و مراکش میرود.