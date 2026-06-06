لژیونر جوان فوتبال ایران در آستانه انتقال به اسپانیا

به گزارش ایلنا، اشکان فیاض‌پور، وینگر ۱۸ ساله ایرانی، پس از درخشش فوتبال پایه امارات حالا به یک فرصت بزرگ اروپایی رسیده است. این بازیکن جوان که فصل گذشته در تیم گلف یونایتد در لیگ برتر زیر ۱۹ سال امارات به میدان می‌رفت، از باشگاه رئال مورسیا اسپانیا دعوت‌نامه دریافت کرده تا فصل آینده فوتبال خود را در این باشگاه دنبال کند؛ اتفاقی که می‌تواند نقطه عطف مهمی در مسیر حرفه‌ای او باشد.

فیاض‌پور که از سال‌های نوجوانی مسیر لژیونر شدن را انتخاب کرد و دوری از خانواده و کشورش را به جان خرید، سه فصل قبل در تیم نوجوانان شباب الاهلی به میدان رفت و فصل قبل روزهای موفقی را در ترکیب گلف یونایتد پشت سر گذاشت. او در ۲۳ مسابقه موفق شد ۴ گل به ثمر برساند و ۲ پاس گل نیز ثبت کند.

عملکرد قابل توجه این وینگر ایرانی باعث شد تا استعدادیاب‌های فوتبال اروپا نیز نیم‌نگاهی به او داشته باشند و حالا رئال مورسیا به عنوان یکی از باشگاه‌های شناخته‌شده فوتبال اسپانیا، شرایط حضور این بازیکن را برای فصل آینده بررسی می‌کند. انتقال به فوتبال اسپانیا می‌تواند فرصت ارزشمندی برای پیشرفت فنی و کسب تجربه در سطحی بالاتر برای این استعداد جوان ایرانی باشد.

فیاض‌پور که پیش از این نیز به اردوی استعدادیابی تیم‌ ملی جوانان ایران دعوت شده بود، امیدوار است با ادامه روند رو به رشد خود در فوتبال اروپا بتواند بیش از گذشته در کانون توجه کادر فنی تیم‌های ملی قرار بگیرد. حضور موفق در فوتبال اسپانیا می‌تواند مسیر رسیدن او به پیراهن تیم ملی ایران را هموارتر کند و آینده‌ای روشن را برای این بازیکن رقم بزند.

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