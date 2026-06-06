شوک بزرگ به مانشافت
جام جهانی برای ستاره بدشانس آلمان تمام شد
لنارت کارل، به دلیل مصدومیت شدید عضلانی در جریان تمرینات پیش از آخرین بازی دوستانه این تیم، به طور رسمی حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.
به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمان میگوید که پس از محروم شدن این بازیکن نوجوان از حضور در جام جهانی به دلیل مصدومیت، «فوقالعاده برای لنارت کارل متاسف است». آلمان در آخرین بازی دوستانه خود پیش از این تورنمنت به مصاف ایالات متحده میرود و کارل در جلسه تمرینی روز جمعه خود دچار مصدومیت شدید شد. ناگلزمان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی خود گفت که این بازیکن ۱۸ ساله به سرعت به بیمارستان منتقل شده است و آلمان بعداً اعلام کرد که او دچار پارگی عضله ران شده است.
ناگلزمان گفت: "من فوقالعاده برای لنی متاسفم. او با نگرش بیپروا، استعدادش در بازی، سرعت و شخصیتش، یک مکمل عالی برای تیم بود. این یک شوک بزرگ برای او و همه ماست که جام جهانی را از دست میدهد. این فقط یک تسلی کوچک است که او جوان است و تورنمنتهای زیادی را در پیش دارد. ما خیلی دوست داشتیم که او را در تیم داشته باشیم."
کارل در یک پست در رسانههای اجتماعی اضافه کرد: "من حتی نمیدانم از کجا شروع کنم، اما تحمل این که مجبور شوم بزرگترین تورنمنت را از دست بدهم، غیرقابل توصیف و دردناک است. هر کاری برای آماده شدن برای جام جهانی انجام دادم. متاسفانه مصدومیتها اغلب در بدترین لحظه رخ میدهند. برای تیمم آرزوی موفقیت حداکثری دارم و البته در هر دقیقه از آنها حمایت میکنم!"
کارل که سه بازی ملی برای آلمان در کارنامه خود دارد، در آخرین بازی دوستانه مقابل فنلاند تاثیرگذار ظاهر شده بود و پاس گل دوم را در پیروزی ۴-۰ به ثمر رساند.
هافبک لایپزیش جانشین ستاره مصدوم شد
آسان اوئدراوگو از آربی لایپزیش به جای او دعوت شده است، که اولین بازی خود را در پیروزی ۶-۰ آلمان مقابل اسلواکی در مقدماتی جام جهانی در نوامبر انجام داد و گل آخر را به ثمر رساند.
ناگلزمان درباره این بازیکن جدید اضافه کرد: "با آسان اوئدراوگو، ما اکنون بازیکنی را به خدمت میگیریم که مانند لنی، شروع فوقالعادهای با ما داشت. او نیز بسیار بااستعداد است و ما از او انتظار داریم که با شجاعت و جسارت بازی کند."
اوئدراوگو قبل از اولین بازی آلمان در جام جهانی که در ۱۴ ژوئن به مصاف کوراسائو میروند، به این تیم ملحق خواهد شد.