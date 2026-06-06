ترکیب بلژیک در آخرین آزمون پیش از جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از سفر به آمریکا و آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، به مصاف تونس می‌رود. شیاطین سرخ چند روز پیش موفق شدند کرواسی را شکست دهند و حالا برای شبیه‌سازی دیدار با مصر، به مصاف تیم آفریقایی می‌روند.

بلژیک که یکی از رقبای ایران در گروه هفتم جام جهانی محسوب می‌شود، در این دیدار با تصمیم رودی گارسیا تغییرات محدودی در ترکیب خود داشته و برخلاف انتظارها، سرمربی شیاطین سرخ دست به چرخش گسترده در ترکیب نزده است. گارسیا ترجیح داده در آخرین بازی پیش از سفر به آمریکا، ساختار اصلی تیمش را حفظ کند و تنها در برخی پست‌ها تغییراتی ایجاد کند.

گارسیا در این مسابقه تیمش را با سیستم کلاسیک ۳-۳-۴ به میدان می‌فرستد؛ سیستمی که به نظر می‌رسد انتخاب اصلی بلژیک برای جام جهانی نیز باشد. درون دروازه، تیبو کورتوا قرار دارد و خط دفاعی بلژیک با حضور توماس مونیه، ناتان انگوی، براندون مکله و تیموتی کاستانیه شکل گرفته است.

در خط دفاع، ناتان انگوی تنها بازیکنی است که پس از نمایش خوب در دیدار قبلی مقابل کرواسی، جایگاه خود را حفظ کرده است. او در قلب دفاع در کنار براندون مکله قرار می‌گیرد؛ بازیکنی که از نفرات مورد اعتماد رودی گارسیا به شمار می‌رود، هرچند رسانه‌های بلژیکی معتقدند احتمالاً در نخستین بازی جام جهانی مقابل مصر در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت.

در دو سمت خط دفاع نیز گارسیا از نفرات با تجربه استفاده کرده است. تیموتی کاستانیه در سمت چپ خط دفاع جایگزین ماکسیم دوکویپر شده و توماس مونیه نیز در سمت راست به جای الکسیس سالماکرز در ترکیب اصلی قرار گرفته است. این انتخاب‌ها نشان می‌دهد سرمربی بلژیک برای آخرین آزمون پیش از جام جهانی، بیش از هر چیز به دنبال اطمینان، تجربه و ثبات در ساختار دفاعی تیمش بوده است.

در خط میانی، ترکیب بلژیک تقریباً همان چیزی است که انتظار می‌رفت. آمادو اونانا پس از تجربه حضور در پست مدافع میانی، یک خط جلوتر آمده و در نقش هافبک شماره ۶ بازی خواهد کرد. در کنار او یوری تیلمانس، کاپیتان بلژیک، و کوین دی‌بروینه قرار دارند؛ مثلثی که می‌تواند ستون اصلی برنامه تاکتیکی گارسیا در جام جهانی باشد. با این تصمیم، راسکین از ترکیب اصلی خارج شده و هانس فاناکن نیز برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها کار را از روی نیمکت آغاز می‌کند.

در خط حمله هم گارسیا رویکرد محافظه‌کارانه‌ای داشته و ترجیح داده به جای آزمایش‌های گسترده، روی هماهنگی نفرات اصلی کار کند. جرمی دوکو، یکی از محبوب‌ترین بازیکنان نزد هواداران بلژیک و گزینه‌ای تقریباً قطعی برای ترکیب اصلی در جام جهانی، در ترکیب قرار دارد. لئاندرو تروسارد نیز پس از بازگشت کامل به اردوی تیم ملی، در ترکیب اصلی دیده می‌شود.

نکته قابل توجه در خط حمله بلژیک، ادامه اعتماد گارسیا به شارل دکتلار در نقش مهاجم کاذب است. در حالی که انتظار می‌رفت ماتیاس فرناندز-پاردو پس از نمایش خوب خود در بازی قبلی از ابتدا به میدان برود، سرمربی بلژیک بار دیگر دکتلار را برای این نقش انتخاب کرده است؛ نقشی که به نوشته رسانه‌های بلژیکی، هنوز به طور کامل با ویژگی‌های او همخوانی ندارد. با این حال، احتمال می‌رود در نیمه دوم فرناندز-پاردو یا روملو لوکاکو فرصت حضور در زمین را پیدا کنند.

ترکیب بلژیک مقابل تونس به این شرح است:

تیبو کورتوا، توماس مونیه، ناتان انگوی، براندون مکله، تیموتی کاستانیه، آمادو اونانا، یوری تیلمانس، کوین دی‌بروینه، لئاندرو تروسارد، شارل دکتلار و جرمی دوکو.

در سوی مقابل، تونس نیز با ترکیب شاماخ، بن حمیده، طالبی، رکیک، عروس، محمود، اسخیری، عیاری، عاشوری، غربی و مستوری مقابل بلژیک قرار می‌گیرد. این بازی برای تونسی‌ها هم اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که این تیم در جام جهانی با هلند، سوئد و ژاپن هم‌گروه است و رسانه‌های هلندی نیز با دقت عملکرد تونس را زیر نظر خواهند داشت.

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