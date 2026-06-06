طلای نخودی و برنز رحمانی در رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی

به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و به مدال طلا دست یافت.

نخودی در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات اردین از مغولستان را مغلوب کرد. وی سپس با همین نتیجه برابر آرین از هند به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

ملی‌پوش ایران در دیدار نیمه‌نهایی مقابل مالک شاوایف از قرقیزستان قرار گرفت و با برتری ۸ بر ۵ جواز حضور در فینال را کسب کرد.

نخودی در دیدار پایانی باید به مصاف ماگومد رمضانوف، دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ از بلغارستان می‌رفت، اما این کشتی‌گیر در فینال حاضر نشد تا نماینده ایران بدون برگزاری مسابقه به مدال طلا دست پیدا کند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم برابر عظمت دولت‌بیکوف، دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان، با نتیجه ۴ بر ۴ شکست خورد.

با راهیابی کشتی‌گیر قزاق به فینال، رحمانی فرصت حضور در جدول شانس مجدد را به دست آورد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۶ بکزات آمانگالی از قزاقستان را شکست داد و به دیدار رده‌بندی صعود کرد.

رحمانی در مبارزه نهایی برای کسب مدال برنز نیز برابر پونیت از هند به میدان رفت و با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی به برتری رسید تا سومین سکوی این وزن را از آن خود کند.

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