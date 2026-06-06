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حزباوی: اردوی فوق‌العاده‌ای در ترکیه داریم/بازی های دوستانه اهمیت دارد

حزباوی: اردوی فوق‌العاده‌ای در ترکیه داریم/بازی های دوستانه اهمیت دارد
کد خبر : 1794973
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کاپیتان تیم ملی فوتبال امید گفت: شرایط اردوی ما در ترکیه فوق‌العاده است.

به گزارش ایلنا، محمد امین حزباوی درباره شرایط تیم ملی امید در اردوی آنتالیا ترکیه، اظهار داشت: شرایط اردویی خیلی خوبی را در آنتالیا پشت سر می‌گذاریم. همه چیز خوب است و نیاز به بازی‌های دوستانه بیشتری داریم.

وی افزود: فقط ۲ ماه تا دیدارهای ناگویا زمان باقی مانده و امیدوارم دیدارهای دوستانه بیشتری برگزار کنیم تا با آمادگی کامل وارد این تورنمنت شویم.

مدافع تیم ملی درباره شرایط روحی تیم ملی امید نیز گفت: خوشبختانه جو بسیار خوبی در تیم حاکم است و همه بازیکنان با انگیزه و همدل در تمرینات حضور دارند. هدف مشترک همه ما موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب نتایج درخور نام فوتبال ایران است. تلاش می‌کنیم در مدت زمان باقی‌مانده با تمرکز کامل، به آمادگی ایده‌آل برسیم.

حزباوی در خصوص انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم ملی امید اظهار داشت: آقای عبدی از مربیان توانمند و باتجربه فوتبال ایران هستند و در رده‌های پایه نیز کارنامه خوبی داشته‌اند. از زمان حضور ایشان، برنامه‌های فنی با نظم و کیفیت خوبی دنبال شده و بازیکنان نیز ارتباط بسیار خوبی با کادرفنی دارند. امیدوارم با هدایت ایشان بتوانیم به اهدافی که برای تیم ملی امید ترسیم شده، دست پیدا کنیم.

 

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