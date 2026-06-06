خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسر کو ندارد نشان از پدر

قاب اختصاصی از شاهزادگانی که به دنبال فتح جام جهانی ۲۰۲۶ هستند

قاب اختصاصی از شاهزادگانی که به دنبال فتح جام جهانی ۲۰۲۶ هستند
کد خبر : 1794939
لینک کوتاه کپی شد.

نسل جدیدی از فوتبالیست‌های مطرح که زیر سایه نام پدران اسطوره‌ای خود رشد کرده‌اند، اکنون این فرصت طلایی را دارند تا در بزرگ‌ترین صحنه فوتبالی جهان، میراث منحصربه‌فرد خود را خلق کنند.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ نه تنها بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال مدرن را به نمایش می‌گذارد، بلکه صحنه‌ای را برای بازگشت برخی از شاخص‌ترین نام‌های خانوادگی فوتبال به کانون توجهات فراهم می‌کند.

این بار پدران نخواهند بود که در مرکز صحنه قرار می‌گیرند، بلکه پسران آن‌ها هستند؛ بازیکنانی که با تحمل سنگینی میراث‌ اسطوره‌ای بزرگ شده‌اند و اکنون مصمم هستند تا جایگاه خود را در تاریخ فوتبال حک کنند.

قاب اختصاصی از شاهزادگانی که به دنبال فتح جام جهانی ۲۰۲۶ هستند

نسل بعدی

در میان برجسته‌ترین نام‌ها، مارکوس تورام، مهاجم قدرتمند فرانسه و فرزند لیلیان تورام، قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ دیده می‌شود. تیموتی وه‌آ، فرزند ژرژ وه‌آ، تنها بازیکن آفریقایی که تا به حال برنده توپ طلا شده است، به نمایندگی از ایالات متحده حضور خواهد داشت. در همین حال، جاستین کلایورت به سنت هلندی که توسط پدرش، پاتریک کلایورت - یکی از مشهورترین مهاجمان دوران طلایی هلند - پایه‌گذاری شده بود، ادامه می‌دهد.

این لیست به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ جولیانو سیمئونه پا جای پای دیه‌گو "چولو" سیمئونه، نماد فوتبال آرژانتین می‌گذارد، در حالی که جیووانی رینا میراث کاپیتان سابق آمریکا، کلودیو رینا را به دوش می‌کشد. سپس ارلینگ هالند حضور دارد که صعود فوق‌العاده‌اش او را فراتر از انتظارات مرتبط با پدرش، یعنی آلف-اینگه هالند، ملی‌پوش سابق نروژ قرار داده است.

قاب اختصاصی از شاهزادگانی که به دنبال فتح جام جهانی ۲۰۲۶ هستند

حتی نام افسانه‌ای زیدان نیز می‌تواند به بزرگ‌ترین صحنه فوتبال بازگردد. لوکا زیدان که به تیم ملی الجزایر دعوت شده است، مسیر خود را دنبال می‌کند و در عین حال تلاش دارد تا از سایه پدرش، زین‌الدین زیدان که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ این ورزش شناخته می‌شود، خارج شود.

زمان آن‌ها برای تاریخ‌سازی

از بسیاری جهات، جام جهانی ۲۰۲۶ می‌تواند به تورنمنت شناخته‌شده‌ترین نام‌های خانوادگی فوتبال تبدیل شود. برای نسل جدید، چالش بسیار فراتر از ارج نهادن به یک میراث خانوادگی است. ماموریت آن‌ها این است که ثابت کنند عظمت و بزرگی ارثی نیست، استعداد هرگز به تنهایی کافی نبوده و هر اعتباری در نهایت باید در داخل زمین مسابقه به دست آید.

این نام‌ها از قبل مشهور هستند؛ اکنون نوبت آن‌هاست که به اسطوره تبدیل شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی