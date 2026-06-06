یامال و امباپه پادشاهان جدید برندینگ در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی و لامین یامال از اسپانیا، در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، از نمادهای فوتبال یعنی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی پیشی گرفته‌اند؛ چرا که این دو بازیکن بیشترین تعداد علائم تجاری ثبت‌شده را برای استفاده تجاری بالقوه در منطقه اقتصادی اروپا به خود اختصاص داده‌اند. چهار سال پیش، اسطوره‌های پرتغالی و آرژانتینی پادشاهان بلامنازع مالکیت معنوی در فوتبال بودند.

امروزه امباپه با اختلافی چشمگیر پیشتاز است و ۱۵ علامت تجاری تحت حفاظت دارد که شامل چندین عبارت کاملاً مرتبط با تصویر عمومی او می‌شود، مانند “Moi tu m’parles pas d’âge” («با من در مورد سن صحبت نکن»).

تمامی این علائم تجاری در دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا (EUIPO) که دفتر مرکزی آن در آلیکانته اسپانیا قرار دارد، ثبت شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که اشخاص ثالث نمی‌توانند از تصویر و برند این بازیکن سود مالی ببرند. مهاجم رئال مادرید علاوه بر محافظت از نام خود در قالب‌های مختلف، یک طرح گرافیکی را نیز ثبت کرده است که شادی پس از گل معروف او را نشان می‌دهد: ایستادن بدون حرکت با یک لبخند، دست به سینه شدن و قرار دادن دست‌ها در زیر بغل.

لامین محله خود را روی نقشه می‌آورد

با فاصله‌ای مشخص، اما همچنان با هفت علامت تجاری چشمگیر، لامین یامال قرار دارد که دومین بازیکن تحت حفاظت از نظر حقوق تجاری در جام جهانی است. در میان ثبت‌های او عدد "۳۰۴" به چشم می‌خورد که اشاره‌ای به سه رقم آخر کد پستی روکافوندا است؛ محله‌ای فقیرنشین در ماتارو، نزدیک بارسلونا، جایی که او در آن بزرگ شده است. یامال در کنار علامت عددی "۳۰۴"، یک نسخه تصویری از این عدد را نیز به عنوان علامت تجاری ثبت کرده است. این ژست شامل تقاطع دستان او و استفاده از انگشتان هر دو دست برای شکل دادن به این ارقام است: باز کردن سه انگشت در دست چپ برای نشان دادن "۳"، ایجاد یک دایره با انگشت شست و اشاره برای رقم "۰" و شکل دادن به "۴" با انگشتان دست راست.

مسی نیز با هفت ثبت تجاری، هم‌سطح با یامال قرار دارد و مجموعه او شامل امضا، نام و لوگوی او می‌شود. دقیقاً یک علامت تجاری عقب‌تر، کریستیانو رونالدو قرار دارد که دارایی‌های تحت حفاظت او شامل CR7، CR9، نام و لوگوی او، در میان موارد دیگر است. وینیسیوس جونیور، وینگر برزیلی، پنج علامت تجاری به نام خود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به “BailaViniJr” اشاره کرد. در ادامه، سه بازیکن با چهار ثبت تجاری برای هر کدام قرار دارند: کول پالمر از چلسی، که مجموعه او شامل یک علامت تجاری حرکتی مرتبط با شادی پس از گل معروفش یعنی “Cold Palmer” و یک تصویر نمای نزدیک از چهره‌اش است؛ هم‌تیمی او در تیم ملی انگلستان، جود بلینگام؛ و ستاره بایرن مونیخ، جمال موسیالا، که ثبت‌های او شامل “Magic Musiala” می‌شود.

کواراتسخلیا در فرآیند ثبت

در ادامه این لیست، ویکتور گیوکرش مهاجم آرسنال، نیمار جونیور و کریم بنزما قرار دارند. در همین حال، یکی از ستاره‌های نوظهور سال، یعنی خویچا کواراتسخلیا، وینگر گرجستانی پاری‌سن‌ژرمن، پس از ارائه درخواست برای ثبت حداکثر پنج علامت تجاری، در فرآیند گسترش مجموعه مالکیت معنوی خود قرار دارد. از دیگر بازیکنانی که دارای علائم تجاری ثبت‌شده هستند می‌توان به ارلینگ هالند از نروژ، جاشوا کیمیش و مانوئل نویر از آلمان، هاکان چالهان‌اوغلو از ترکیه، رافینیا از برزیل، ویرجیل فن دایک و فرنکی دی یونگ از هلند، کوین دی بروینه از بلژیک، پدری و دین هویسون از اسپانیا، خولیان آلوارز و الکسیس مک‌آلیستر از آرژانتین، هری کین کاپیتان انگلیس، فدریکو والورده از اروگوئه و ویتینیا از پرتغال اشاره کرد.

بازیکنان تنها چهره‌های ویترین جهانی فوتبال نیستند که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی جذابیت تجاری خود هستند. چندین مربی سرشناس نیز به آژانس اتحادیه اروپا مستقر در آلیکانته مراجعه کرده‌اند تا از برندهای خود محافظت کنند. در میان آن‌ها اونای امری، آلوارو آربلوا و رافا بنیتز از اسپانیا؛ فابیو کاپلو مربی ایتالیایی؛ ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی که لقب معروف خود یعنی "آقای خاص" (The Special One) را ثبت تجاری کرده است؛ یورگن کلوپ از آلمان و وینسنت کمپانی از بلژیک به چشم می‌خورند.

بازیکنان با بیشترین علائم تجاری و طرح‌های ثبت‌شده

کیلیان امباپه (فرانسه) — ۱۵ علامت تجاری و ۱ طرح

لامین یامال (اسپانیا) — ۷ علامت تجاری و ۱ طرح

= لیونل مسی (آرژانتین) — ۷ علامت تجاری

کریستیانو رونالدو (پرتغال) — ۶ علامت تجاری

وینیسیوس جونیور (برزیل) — ۵ علامت تجاری

کول پالمر (انگلستان) — ۴ علامت تجاری

= جود بلینگام (انگلستان) — ۴ علامت تجاری

= جمال موسیالا (آلمان) — ۴ علامت تجاری

نیمار جونیور (برزیل) — ۲ علامت تجاری

کریم بنزما (فرانسه) — ۲ علامت تجاری

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