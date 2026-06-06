خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چراغ سبز به ستاره سوئیس

روادید امبولو صادر شد و مهاجم نام‌آشنا به اردوی سن‌دیگو پیوست

روادید امبولو صادر شد و مهاجم نام‌آشنا به اردوی سن‌دیگو پیوست
کد خبر : 1794920
لینک کوتاه کپی شد.

بریل امبولو، مهاجم مطرح تیم ملی فوتبال سوئیس، با دریافت ویزای خود به تمام شایعات و ابهامات پایان داد و رسماً در اردوی این تیم در سان‌دیگو حاضر شد.

به گزارش ایلنا، داستان بریت امبولو با یک نتیجه مثبت برای تیم ملی سوئیس به پایان رسید. پس از چندین روز بلاتکلیفی، این مهاجم مجوز سفر به ایالات متحده و پیوستن به کمپ تمرینی تیم در سان‌دیگو را دریافت کرد، جایی که تیم در حال آماده‌سازی برای بازی در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

روادید امبولو صادر شد و مهاجم نام‌آشنا به اردوی سن‌دیگو پیوست

تأخیر و پیچیدگی‌های به وجود آمده

روز سه‌شنبه، در حالی که هم‌تیمی‌های او راهی کالیفرنیا می‌شدند، امبولو مجبور شد در سوئیس بماند زیرا مجوز ESTA (سیستم الکترونیکی مجوز سفر) او در آخرین لحظه مورد بازبینی قرار گرفت. این تأخیر باعث نگرانی کادر فنی شد، چرا که او یکی از مهم‌ترین مهاجمان تیم سوئیس به شمار می‌رود.

وضعیت زمانی پیچیده‌تر شد که مقامات آمریکایی درخواست بررسی‌های بیشتر را کردند. این بازیکن روز چهارشنبه به سفارت آمریکا در برن رفت و در آنجا مدارک مربوط به مراحل قانونی یک درگیری که در سال ۲۰۱۸ در بازل رخ داده بود، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، پرونده محکومیت سال ۲۰۲۳ او به دلیل تهدید، با جریمه تعلیقی که پیش از این قطعی شده بود، درخواست شد. اگرچه هر دو پرونده حل و فصل شده بودند، اما این تدابیر نظارتی اضافی، تأیید ویزا را به تأخیر انداخت.

روادید امبولو صادر شد و مهاجم نام‌آشنا به اردوی سن‌دیگو پیوست

الحاق زودهنگام مهاجم شیاطین به اردوی تیم ملی

سرانجام، فدراسیون فوتبال سوئیس این خبر خوش را تأیید کرد: "ویزای بریت امبولو تأیید شده است. او می‌تواند به ایالات متحده سفر کند. انتظار می‌رود او بعد از ظهر جمعه به تیم ملحق شود." با این اعلام، بلاتکلیفی‌ها برطرف شد و مراد یاکین، سرمربی تیم، می‌تواند در مرحله پایانی آماده‌سازی روی این مهاجم حساب کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی