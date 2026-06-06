پاسخ وزارت خارجه آمریکا به رد ویزای برخی همراهان تیم ملی
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارشها درباره مشکلات صدور ویزا برای برخی اعضای کاروان فوتبال ایران اعلام کرد تنها افراد مورد نیاز برای حضور در جام جهانی مجوز ورود دریافت کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، مقامهای آمریکایی تأیید کردند که ویزاهای لازم برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شده است؛ موضوعی که پس از گزارشهایی درباره عدم صدور ویزا برای برخی همراهان تیم ایران مورد توجه قرار گرفته بود.
مقامهای ایالات متحده در بیانیهای اعلام کردند: «ویزاهای لازم برای حضور ایران در جام جهانی، شامل ورزشکاران و اعضای ضروری کادر پشتیبانی، صادر شده است.»
آنها همچنین تأکید کردند که آمریکا اجازه نخواهد داد از روند صدور ویزای مرتبط با مسابقات جام جهانی برای ورود افرادی تحت عناوین غیرواقعی یا خارج از چارچوب تعیینشده استفاده شود.
این تصمیم در حالی اعلام شده که کمتر از دو هفته تا نخستین دیدار ایران در جام جهانی باقی مانده است. ایران قرار است ۱۵ ژوئن برابر نیوزیلند در لسآنجلس به میدان برود.
مشکلات مربوط به دریافت ویزا پیشتر باعث شده بود فدراسیون فوتبال ایران محل اردوی آمادهسازی تیم ملی را از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانای مکزیک منتقل کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز خواهد شد و ایران در مرحله گروهی با نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است.