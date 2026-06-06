ماتادورها مثل بیتلز در دهه ۶۰
تب فوتبال اسپانیا شهر چاتانوگا را دیوانه کرد
رسانههای محلی شهر چاتانوگا با تشبیه ورود تیم ملی فوتبال اسپانیا به استقبال تاریخی از گروه موسیقی بیتلز، پیشبینی کردند حضور قهرمان اروپا تأثیر شگفتانگیز و بیسابقهای در این منطقه ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، مطبوعات محلی چاتانوگا ورود تیم ملی اسپانیا را با تأثیر حضور گروه بیتلز در دهه ۱۹۶۰ مقایسه میکنند. نشریه چاتانوگا تایمز در این خصوص نوشت: "برای طرفداران فوتبال در چاتانوگا، ورود تیم اسپانیا مانند یک نوجوان در دهه ۱۹۶۰ است که منتظر ورود بیتلز است. به جای جان، پل، جورج و رینگو، این ستارهها لامین، نیکو، رودری، پدری و... هستند."
تیم کلی، شهردار این شهر که در فرودگاه به استقبال تیم خواهد رفت، هزینههای ناشی از ورود اسپانیا را ۶۰۰,۰۰۰ دلار برآورد کرده است. او اطمینان میدهد که این یک پرداخت مستقیم از سوی تیم اسپانیا نیست، بلکه یک ردیف جدید در بودجه شهر است که از طریق درآمدهای حاصل از مالیات هتلها به واسطه حضور اسپانیا در این شهر تأمین خواهد شد.
شهردار مستقل این شهر که فوتبال اروپا برای او چیز خاصی است - چرا که او یکی از بنیانگذاران تیم فوتبال این شهر یعنی چاتانوگا افسی است - توضیح میدهد: "این پول برای پوشش هزینههای اضافه کاری افسران پلیسی استفاده خواهد شد که جابجاییهای یکی از معروفترین تیمهای جهان را هماهنگ میکنند."
آمادهسازی شهر و جزییات مراسم استقبال از ماتادورها
انتظار میرود کاروان اسپانیا تا دو یا سه ساعت دیگر وارد شهر شود. مقامات محلی از شهروندان دعوت کردهاند تا استقبال گرمی از تیم داشته باشند: "از هواداران و رسانهها دعوت میشود تا در مقابل هتل امبسی سوئیتس صف بکشند تا حمایت خود را نشان دهند و استقبال گرمی از این تیم در اسکنیک سیتی (شهر مناظر زیبا) به عمل آورند." با این حال، آنها هشدار میدهند که تعامل و ارتباط مستقیم بین بازیکنان و هواداران تضمینشده نیست.
در مراسم استقبال و پذیرایی در فرودگاه، شهردار چاتانوگا، شهردار شهرستان همیلتون، وستون ومپ و برخی از مقامات باشگاه فوتبال چاتانوگا حضور خواهند داشت.