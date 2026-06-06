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عقب‌نشینی بزرگ فیفا در جام جهانی

لغو قانون ممنوعیت ورود بطری آب پس از اعتراض شدید هواداران

لغو قانون ممنوعیت ورود بطری آب پس از اعتراض شدید هواداران
کد خبر : 1794823
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فیفا پس از اعتراضات گسترده، با اصلاح قانون قبلی خود اعلام کرد که هواداران مجاز به همراه داشتن یک بطری آب پلمب‌شده ۵۹۰ میلی‌لیتری در استادیوم‌های جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

به گزارش ایلنا، پیش از این به دارندگان بلیت اجازه داده شده بود که یک بطری خالی، شفاف و قابل استفاده مجدد تا ظرفیت یک لیتر را همراه خود داشته باشند، اما به‌روزرسانی اوایل این هفته تایید کرد که بطری‌های قابل استفاده مجدد دیگر مجاز نیستند.

این اقدام با انتقاد گروه‌های هواداری و کارشناسان علمی مواجه شد که پیش از این نیز نگران تأثیر گرمای شدید بر سلامت و رفاه تماشاگران بودند، در حالی که نخست‌وزیر، سر کی‌یر استارمر، این اقدام را «اشتباه» خواند و گفت که این کار «برای کسب درآمد» است.

اما فیفا تا حدودی از این سیاست سخت‌گیرانه عقب‌نشینی کرده است، چرا که در پست منتشر شده از سوی این نهاد حاکمیتی آمده است: «تمامی هواداران مجاز خواهند بود یک بطری آب یک‌بارمصرف پلاستیکی نرم، ۲۰ اونسی (۵۹۰ میلی‌لیتری) که در کارخانه پلمب شده است را به هر یک از مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در ایالات متحده آمریکا و کانادا بیاورند.»

هایمو شیرگی، مدیر اجرایی جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: «آنچه مجاز نیست، ظروف آب با بدنه سخت و قابل آب‌بندی مجدد است که می‌تواند خطرات ایمنی و امنیتی ایجاد کند.»

لغو قانون ممنوعیت ورود بطری آب پس از اعتراض شدید هواداران

هوادارانی که تابستان گذشته در مسابقات جام باشگاه‌های جهان در ایالات متحده شرکت کرده بودند، اجازه داشتند بطری‌های خالی را با خود به همراه بیاورند. آب نیز در ورزشگاه‌های جام باشگاه‌های جهان با قیمت‌هایی بین ۳ تا ۴.۵ پوند به فروش می‌رسید.

فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که هدف از این ممنوعیت «جلوگیری از خطر و آسیب به بازیکنان و حاضران» بوده است، اما استارمر روز جمعه به شبکه LBC گفت: «این کار فقط اشتباه است. و من نمی‌توانم جلوی این فکر را بگیرم که این اقدام برای کسب درآمد است.»

«بنابراین شما نمی‌توانید بطری‌های پلاستیکی را داخل بیاورید اما وقتی وارد جمعیت می‌شوید می‌توانید یک بطری آب بخرید؟ و آن وقت گران خواهد بود. خود بلیت‌ها ارزش زیادی دارند، به نظر من بسیار گران هستند. بنابر این فروش بلیت‌ها بسیار بالا است. و این یک سیاست اشتباه است.»

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