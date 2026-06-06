شوک مسی به آلبیسلسته
برزیل شانس اول قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶
لیونل مسی در اظهارنظری غافلگیرکننده، بدون توجه به نوسانات و نتایج ضعیف اخیر تیم ملی برزیل، رقیب سنتی خود را مدعی اصلی و همیشگی فتح جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، کاپیتان آرژانتین اذعان کرد که "پیش از ما مدعیان دیگری وجود دارند که با شرایط بهتری از راه میرسند" و به این ترتیب برزیل را در کنار فرانسه، اسپانیا و پرتغال به عنوان کشورهایی قرار داد که در حال حاضر موقعیت بهتری نسبت به مدافع عنوان قهرمانی دارند.
منطق پشت ارزیابی مسی
ارزیابی مسی مزیتهای ساختاری برزیل را به رسمیت میشناسد و خاطرنشان میکند که آنها "حتی اگر برای مدتی در بهترین حالت خود نبوده باشند، همیشه یک مدعی هستند" و "بازیکنانی برای رقابت در تمامی مسابقات رسمی" در اختیار دارند. این ارزیابی بیش از آنکه به نتایج اخیر تکیه داشته باشد، منعکسکننده چرخه همیشگی استعدادها و عمق نهادی فوتبال برزیل است.
تحلیل ستاره اینتر میامی بر روی "آمادهسازی و عمق ترکیب" تمرکز دارد و نشان میدهد که سیستم توسعه بازیکن در برزیل و انعطافپذیری تاکتیکی آنها تحت مدیریت جدید، مزیتهایی را نسبت به شرایط فعلی آرژانتین ایجاد میکند. با توجه به اینکه کارلو آنچلوتی اکنون رویکرد فنی برزیل را رهبری میکند، این تیم از تجربه اثباتشده حضور در تورنمنتها در بالاترین سطح سود میبرد.
چالش دفاع از قهرمانی آرژانتین
آرژانتین با چالش تاریخی تبدیل شدن به "یکی از معدود کشورهایی که تا به حال با موفقیت از عنوان قهرمانی جام جهانی دفاع کردهاند" روبروست؛ شاهکاری که نسبت به برنده شدن به عنوان یک مدعی و چالشگر، به آمادهسازی تاکتیکی و روانی متفاوتی نیاز دارد. رویکرد محتاطانه مسی ناشی از "تجربه شخصی" او از "چندین شکست دردناک در تورنمنتهای بزرگ" پیش از موفقیتهای اخیر آرژانتین است.
کاپیتان آلبیسلسته با پذیرش محدودیتهای فعلی ترکیب، به "نفرات زیادی که با مصدومیت یا عدم آمادگی مسابقه دست و پنجه نرم میکنند" اشاره کرد، در حالی که همزمان تأکید داشت ذهنیت اثباتشده تیم در تورنمنتها همچنان دستنخورده باقی مانده است.
دینامیک تورنمنت در آمریکای شمالی
فرمت جام جهانی ۲۰۲۶ در سراسر ایالات متحده، مکزیک و کانادا، ملاحظات لجستیکی و تاکتیکی منحصربهفردی را ایجاد میکند که در آن تجربه برزیل در مدیریت سفرها و شرایط مختلف بازی میتواند سودمند باشد. مسی تأکید کرد که "هیچ تیمی نمیتواند احساس امنیت کند" و "اتفاقات غیرمنتظره همیشه رخ میدهند" تا به این ترتیب نشان دهد چگونه فرمت گسترشیافته مسابقات، غیرقابلپیشبینی بودن آن را افزایش میدهد.
قرار گرفتن برزیل در میان مدعیان مورد نظر مسی، واقعیتهای ساختاری فوتبال ملی را منعکس میکند، جایی که عمق استعدادها و ثبات نهادی اغلب در تورنمنتهای بزرگ بر فرم و نتایج اخیر میچربد. با توجه به اینکه به طور گسترده انتظار میرود جام جهانی ۲۰۲۶ "آخرین باری باشد که مسی و رقیب دیرینهاش رونالدو روی صحنه جهانی ظاهر میشوند"، این تورنمنت نشاندهنده یک انتقال نسلی است که در آن قدرتهای تثبیتشدهای مانند برزیل، مزیتهای رقابتی خود را به جای درخششهای فردی، از طریق توسعه سیستماتیک حفظ میکنند.