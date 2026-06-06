جانشین لوکا در راه است
پیشبینی جالب پریشیچ از توپ طلای بعدی فوتبال کرواسی
ایوان پریشیچ در مصاحبهای اختصاصی اعلام کرد کرواسی با تکیه بر کارخانه استعدادسازی بیپایان خود، توانایی معرفی یک برنده دیگر برای جایزه توپ طلا در آینده را دارد.
به گزارش ایلنا، کشوری که جمعیتی زیر چهار میلیون نفر دارد، وقتی نوبت به پرورش و معرفی اسطورههای ورزشی رسیده، تا به حال بسیار فراتر از حد و اندازه خود عمل کرده است. گوران ایوانیشویچ و مارین چیلیچ قهرمانان گرنداسلم در دنیای تنیس هستند، در حالی که تونی کوکوچ در کنار مایکل جوردن در تیم افسانهای شیکاگو بولز بازی میکرد که طعم سه قهرمانی در فینال انبیای (NBA) را چشید.
در زمین فوتبال، پیش از اینکه مودریچ و شرکا در مرکز توجهات قرار بگیرند، داور شوکر، زوونیمیر بوبان و روبرت پروسینچکی حضور داشتند؛ ستارههایی که در تیمهایی چون رئال مادرید، بارسلونا و آث میلان درخشیدند.
آن سقف و استاندارد توسط نمادهای نسل مدرن بالاتر هم رفته است، به طوری که یک فینال جام جهانی توسط کشوری به دست آمد که به شکستن سنتها و بر هم زدن پیشبینیها عادت کرده است. مودریچ این کار را به باشکوهترین شکل ممکن و با شکستن انحصار دوگانه توپ طلا که در اختیار بزرگانی چون کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بود، انجام داد.
آیا کرواسی برنده دیگری در توپ طلا تولید خواهد کرد تا با مودریچ برابری کند؟
او در حالی که خود را برای حضور دوباره در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان آماده میکند، همچنان در سن ۴۰ سالگی با قدرت به کار خود ادامه میدهد، ، اما آیا کرواسی هرگز بازیکن دیگری را خواهد دید که به چنین قلههایی دست یابد؟
وقتی این سوال از پریشیچ پرسیده شد، این وینگر با ۱۵۳ بازی ملی به رسانه گل گفت: "کرواسی همیشه استعدادهای بزرگی داشته است، به خصوص در فوتبال. برای کشوری با کمتر از چهار میلیون نفر جمعیت، آنچه ما در طول سالها به دست آوردهایم واقعاً خاص است. فتح توپ طلا توسط لوکا به جهان یادآوری کرد که کرواسی میتواند به بالاترین سطح از برتری دست یابد. من قویاً احساس میکنم که در آینده دستاوردهای بزرگ بیشتری برای کرواسی در راه خواهد بود و امیدوارم پیروزیهای فوتبالی بیشتری حاصل شود."
افزایش هیجان در میان اعضای کاروان پرغرور کرواسی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
برخی از این دستاوردها باید در طول چند هفته آینده رقم بخورند، چرا که جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است از ۱۱ ژوئن (21 خرداد) آغاز شود.
در پاسخ به این فشار که شاگردان زلاتکو دالیچ با چه احساسی وارد یک تورنمنت بزرگ دیگر میشوند، پریشیچ، ستاره پیاسوی آیندهوون - که تازه قهرمانی دیگری را در لیگ برتر هلند (اردویسه) جشن گرفته است - افزود: "من احساس هیجان دارم و کاملاً متمرکز هستم! هر جام جهانی غیرقابل توصیف است زیرا ما حمایت و انتظارات بالای کل کشور را احساس میکنیم. این فشار زیادی است اما بزرگترین انگیزه به شمار میرود و همیشه مایه افتخار است که نماینده کرواسی در صحنه جهانی باشیم، و ورود به ایالات متحده، این تجربه را حتی به یادماندنیتر میکند."
برند مکاِیج با کرواسی همکاری کرده است تا کمد لباسی را تحویل دهد که از یکی از واضحترین کیتهای ورزشی جهان الهام گرفته شده است.
در پاسخ به این سوال که چگونه این رنگها به عنوان یک نشان افتخار عمل میکنند، پریشیچ ۳۷ ساله - که اولین بازی ملی خود را در سال ۲۰۱۱ انجام داد - گفت: "هر وقت رنگهای کرواسی را میبینم، احساس غرور فوقالعادهای به من دست میدهد و فکر میکنم کل تیم نیز همین احساس را دارند. پوشیدن این رنگها در داخل و خارج از زمین همیشه یک افتخار بزرگ است. اینطور نیست که هر کسی بتواند رنگهای کشورش را به عنوان بخشی از شغل خود بر تن کند، بنابراین انجام این کار یک امتیاز به نظر میرسد. مجموعه کپسولی مکاِیج واقعاً کرواسی را به روشی ظریف و بیآلایش از طریق پالت رنگی و جزئیات کوچک نشان داد. این یک ادای احترام ظریف، اما بسیار قدرتمند به کشورمان است."
کرواتها در مرحله گروهی جام جهانی با چه تیمهایی روبرو خواهند شد؟
به عنوان تامینکننده رسمی لباسهای خارج از زمین تیم ملی کرواسی، برند مکاِیج موازاتی بین دو نیروی شکلگرفته توسط تمرکز و تکنیک ترسیم میکند: ملتی با کمتر از ۴ میلیون نفر جمعیت که به طور مداوم در میان نخبگان جهان در فوتبال قرار میگیرد، و برندی که از طریق مهارت و استادی به شناسایی جهانی دست یافته است. میراث کرواسی در این ورزش با انضباط، سختگیری و تلاش تزلزلناپذیر برای برتری تعریف میشود؛ همان اصولی که پشتوانه رویکرد مکاِیج در طراحی و ساخت است. این باور مشترک از طریق اصل راهنمای این برند زنده میشود: زیباییشناسی که محافظت میکند.
این مجموعه کپسولی که برای مردان و زنان و برای تمامی فصول طراحی شده است، به طور ظریفی با رنگهای ملی قرمز، سفید و سرمهای از میراث کرواسی بهره میگیرد. در میان مجموعهای از قطعات شامل لباسهای بیرونی فنی، بافتنیها، پولوها و شلوارها، این مجموعه طرحهای همهکارهای را با ویژگیهای مدولار مانند پیشبندها و کلاههای جداشونده ارائه میدهد.
کرواسی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ خود را روز ۱۷ ژوئن با رویارویی با انگلیس در ورزشگاه ایتیاندتی - خانه تیم دالاس کاوبویز در لیگ انافال - در تگزاس آغاز خواهد کرد. آنها در ادامه دیدارهای خود در گروه L به مصاف پاناما و غنا خواهند رفت، با این امید که عملکردهای تراز اولی در داخل و خارج از زمین ارائه دهند و توجه بیشتری را به مودریچ و شرکا جلب کنند.