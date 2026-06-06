کین آماده جام جهانی است
توخل: وضعیت زمین تامپا روی ترکیب انگلیس تأثیر نمیگذارد
سرمربی تیم ملی انگلیس تأکید کرد نگرانیها درباره کیفیت زمین مسابقه دوستانه برابر نیوزیلند تأثیری بر تصمیمات فنی او نخواهد داشت و بازیکنان طبق برنامه از پیش تعیینشده فرصت حضور در میدان را پیدا خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، توماس توخل در آستانه نخستین دیدار تدارکاتی انگلیس پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد شرایط چمن ورزشگاه «ریموند جیمز» شهر تامپا، محل برگزاری بازی با نیوزیلند، تغییری در برنامههای کادرفنی ایجاد نخواهد کرد.
در روزهای اخیر برخی رسانههای انگلیسی از وضعیت نهچندان مطلوب زمین این ورزشگاه خبر داده بودند. چمن ورزشگاه که معمولاً میزبان مسابقات فوتبال آمریکایی است، بهتازگی برای برگزاری رقابتهای فوتبال بازسازی شده و تصاویری از ناهمواری بخشهایی از زمین نگرانیهایی را ایجاد کرده بود.
توخل در نشست خبری خود گفت: «عکسی که یکی از خبرنگاران منتشر کرده بود کمی باعث نگرانی من شد، اما باید شرایط را از نزدیک ببینیم. اگر مشکلی وجود داشته باشد میتوانیم واکنش نشان دهیم.»
او درباره برنامه فنی تیمش افزود: «قصد داریم در این مسابقه دو ترکیب متفاوت را در هر نیمه به میدان بفرستیم تا همه بازیکنان زمان بازی مشابهی داشته باشند. سپس میتوانیم در روزهای بعدی تمرینات را با همان شدت ادامه دهیم. فعلاً برنامه ما تغییری نکرده است.»
تیم ملی انگلیس در اردوی آمادهسازی خود در ایالت فلوریدا حضور دارد و شنبه شب به وقت محلی مقابل نیوزیلند قرار میگیرد. سهشیرها پیش از آغاز جام جهانی یک دیدار دوستانه دیگر نیز برابر کاستاریکا برگزار خواهند کرد.
کین در بهترین شرایط بدنی قرار دارد
سرمربی آلمانی انگلیس همچنین از آمادگی بالای هری کین ابراز رضایت کرد و گفت کاپیتان تیم ملی انگلیس بدون هیچ مشکل خاصی آماده حضور در جام جهانی است.
توخل اظهار داشت: «مهمترین موضوع وضعیت بدنی هری کین است و او در بهترین شرایط قرار دارد. امروز در تمرینات یکی از بازیکنانی بود که بیشترین شدت و انرژی را نشان داد.»
وی ادامه داد: «حتی گرما و رطوبت بالای هوا هم نگرانی خاصی برای ما ایجاد نمیکند. هری در تمام طول هفته نشان داده که آماده و مصمم است.»
کین که فصل درخشانی را با بایرن مونیخ پشت سر گذاشته، همچنان مهمترین مهره هجومی انگلیس برای جام جهانی محسوب میشود. با این حال توخل احتمال مدیریت دقایق بازی او در دیدارهای تدارکاتی را رد نکرد.
او گفت: «در حالت ایدهآل شاید بتوانیم بخشی از دقایق بازی را از او کم کنیم، اما اگر مسابقه نزدیک و حساس باشد آیا واقعاً کاپیتان و بهترین گلزنمان را از زمین بیرون میآوریم؟ شاید نه.»
رقابت برای حضور در ترکیب اصلی ادامه دارد
سرمربی انگلیس همچنین تأکید کرد هنوز ترکیب نهایی تیمش برای دیدار نخست جام جهانی برابر کرواسی را انتخاب نکرده و بازیکنانی که شانس کمتری برای حضور در ترکیب اصلی دارند، میتوانند در دو بازی تدارکاتی پیشرو نظر کادرفنی را جلب کنند.
به گفته توخل، اگرچه بخش عمده ترکیب اصلی در ذهن او مشخص شده، اما عملکرد بازیکنان در مسابقات دوستانه مقابل نیوزیلند و کاستاریکا میتواند روی تصمیم نهایی کادرفنی تأثیرگذار باشد.
انگلیس رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را از ۱۷ ژوئن با دیدار مقابل کرواسی آغاز خواهد کرد و سپس در مرحله گروهی به مصاف غنا و پاناما میرود.