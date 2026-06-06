مقصد جذاب در لیگ برتر
پیشبینی سرمربی سابق برای بمب بعدی کیلیان امباپه پس از رئال مادرید
لوئی ساها اعلام کرد کیلیان امباپه در آینده در لیگ برتر انگلیس بازی خواهد کرد و منچستریونایتد میتواند بهترین مقصد برای این فوقستاره فرانسوی پس از جدایی از رئال مادرید باشد.
به گزارش ایلنا، در سن ۲۷ سالگی، تصمیمات باید نسبتاً سریع گرفته شوند که آیا امباپه میخواهد چالش جدیدی را در لیگی که قبلاً هرگز در آن حضور نداشته، بپذیرد یا خیر. او تا تابستان ۲۰۲۹ با قراردادی در سانتیاگو برنابئو حضور دارد.
با وجود به ثمر رساندن ۸۶ گل در ۱۰۳ بازی برای لوس بلانکوس، در حال حاضر سوالاتی در این باره مطرح شده است که آیا او به این قرارداد پایبند خواهد بود یا خیر؛ چرا که گمانهزنیهایی وجود دارد که او از حمایت کامل اطرافیانش در پایتخت اسپانیا برخوردار نیست.
با این حال، امباپه یک رکوردشکن است؛ او برترین گلزن تاریخ پاریسنژرمن است و به زودی جایگاه مشابهی را در تیم ملی فرانسه نیز به دست خواهد آورد. او بازیکنی است که تقریباً هر باشگاهی در کره زمین از حضورش در لیست خود استقبال میکند.
انتقال به منچستریونایتد؛ آیا امباپه در لیگ برتر بازی خواهد کرد؟
با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه در گذشته زمزمههایی مبنی بر حضور احتمالی او در آرسنال شنیده میشد - که به او اجازه میداد راه هموطن افسانهای خود، تیری آنری را دنبال کند - آیا ممکن است توافقی برای انتقال به لیگ برتر صورت بگیرد؟
لوئی ساها، مهاجم سابق اولدترافورد، در پاسخ به این سوال که آیا امباپه را در حال انجام چنین انتقالی میبیند و مقصد او کجا خواهد بود، در مصاحبهای اختصاصی با گل گفت: "بله، واقعاً امیدوارم این اتفاق بیفتد. دوست دارم او را در لیگ برتر ببینم."
او افزود: "فکر میکنم او در لالیگا، واقعاً خوب عمل کرده است. چرا به لیگ برتر نرود؟ چون او میداند که اینجا یکی از بهترین لیگها برای درخشش است. باشگاههای زیادی وجود ندارند که بتوانند کیلیان امباپه را جذب کنند. من فکر میکنم منچسترسیتی شاید در حال حاضر یکی از بهترین مهاجمان دنیا [ارلینگ هالند] را در اختیار داشته باشد، بنابراین فکر میکنم منچستریونایتد میتواند مقصد خوبی برای امباپه باشد."
کفش طلا؛ رقابت امباپه و کین برای آقای گلی جام جهانی
در حال حاضر مسائل باشگاهی به پسزمینه ذهن امباپه رانده شده است. او در حالی که بازیهای دوستانه پیش از تورنمنت را پشت سر میگذارد، آماده است تا ماموریت دیگری را برای فتح جام جهانی آغاز کند؛ عنوانی که در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک نوجوان به دست آورد و در فینال ۲۰۲۲ نیز هتتریک کرد، هرچند در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب لیونل مسی و آرژانتین شد.
انتظار میرود فرانسه بار دیگر در خاک آمریکای شمالی عملکرد خوبی داشته باشد و کاپیتان کاریزماتیک آنها به معنای واقعی کلمه تیم را از خط حمله رهبری کند. اگر خروسها دوباره به جایزه نهایی نزدیک شوند، کاپیتان آنها باید حساب گلهای خود را پربارتر کند.
او در قطر برنده کفش طلا شد و به دنبال آن است که در این زمینه دبل کند و با تبدیل شدن به اولین مردی که دو بار این جایزه را از آن خود میکند، تاریخساز شود. با این حال، رقابت شدیدی در کورس آقای گلی وجود خواهد داشت.
ساها در پاسخ به این فشار که آیا امباپه میتواند هری کین، مهاجم انگلیس و دیگر برنده سابق کفش طلا را در راه کسب این افتخار انفرادی معتبر شکست دهد، گفت: "اوه، این سوال سختی است. فکر میکنم کیلیان همیشه نفر اول در اینگونه مسائل است، زیرا او میتواند گلهای خودش را خلق کند و میتواند در فینال جام جهانی بدون هیچ دعوتی، سه گل به ثمر برساند."
او ادامه داد: "بنابراین، صادقانه بگویم، فکر میکنم کیلیان همچنان مرد اصلی است. هری کین هنوز به یک بازیکن شماره ۱۰ پشت سرش نیاز دارد تا این نوع گلها یا این نوع خلاقیت را برایش فراهم کند. گاهی اوقات من در مورد انگلیس در تورنمنتها چندان مطمئن نیستم، اما شما در مورد کسی صحبت میکنید که میتواند در یک فصل ۶۰ گل بزند. اما در تورنمنتی مثل جام جهانی که فرمت عجیبی خواهد داشت، بسیار طولانی است و سفرهای زیادی دارد، فکر میکنم کیلیان برای این نوع فرمت بسیار مناسب است و او برنده کفش طلا خواهد شد."
امباپه پس از جام جهانی ۲۰۲۶ با مورینیو در مادرید کار خواهد کرد
فرانسه روز دوشنبه آخرین بازی دوستانه خود را مقابل ایرلند شمالی برگزار میکند و سپس در ۱۶ ژوئن، رقابتهای خود را در گروه I جام جهانی مقابل سنگال آغاز خواهد کرد. آنها از آنجا به مصاف عراق و نروژ خواهند رفت؛ گروهی که از همین حالا به عنوان «گروه مرگ» شناخته شده است.
ارزش و اعتبار امباپه میتواند در هفتههای پیش رو حتی بیشتر از این افزایش یابد. به نظر میرسد او فصل آینده در سطح باشگاهی با ژوزه مورینیو کار خواهد کرد، چرا که «آقای خاص» برای دومین دوره مربیگری خود به عنوان سرمربی به مادرید بازمیگردد. اما اینکه آیا او در سالهای آینده به لیگ برتر شکوه میبخشد یا خیر، هنوز مشخص نیست.