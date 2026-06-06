خطونشان عربستان برای رقبای جام جهانی
پورتوریکو لگدمال شد، ایران تماشاچی ماند
تیم ملی فوتبال عربستان در یک بازی دوستانه با نتیجه قاطع ۳ بر ۰ مقابل پورتوریکو به پیروزی رسید؛ رقیبی که پیش از این قرار بود برابر تیم ملی ایران صفآرایی کند اما در نهایت این مسابقه لغو شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال عربستان که خود را برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند، با کسب این پیروزی موفق شد اولین برد را تحت هدایت جورجیوس دونیس، سرمربی جدید خود، پس از شکست ۲ بر ۱ هفته گذشته مقابل اکوادور جشن بگیرد.
مسابقه دیشب پس از یک تأخیر دو ساعته به دلیل شرایط نامساعد جوی، سرانجام از دقیقه ۲۱ از سر گرفته شد و شاهینهای سبز در آخرین لحظات نیمه اول توسط سلطان مندش به گل نخست و پیشتازی خود دست یافتند.
عبدالله الحمدان در فاصله پنج دقیقه پس از آغاز نیمه دوم، اختلاف را به دو گل رساند و در نهایت سالم الدوسری، کاپیتان نامآشنای عربستان، با ضربه تماشایی خود در دقیقه ۸۸ پرونده این مسابقه را بست.
قهرمان سه دوره جام ملتهای آسیا، کار خود را در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از روز ۱۵ ژوئن مقابل اروگوئه آغاز خواهد کرد و اسپانیا و دماغه سبز (کابو ورد) دیگر رقبای آنها در گروه H این تورنمنت خواهند بود.
رونمایی از استراتژی دونیس و آخرین ایستگاه شاهینها پیش از جام جهانی
سرمربی یونانی و باتجربه عربستان برای این مسابقه تصمیم گرفت به مهرههایی میدان بدهد که در روزهای گذشته و فیفادیهای اخیر کمتر فرصت خودنمایی و حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرده بودند تا به این ترتیب میزان آمادگی تمامی نفراتش را بسنجد.
با تصمیم کادر فنی، شاگردان دونیس آخرین مسابقه دوستانه و تکمیلی خود را پیش از شروع رسمی مسابقات، در خاک آمریکا و در برابر تیم ملی سنگال برگزار خواهند کرد.