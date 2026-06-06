بحران بزرگ در آستانه جام جهانی
شایعه عجیب پیرامون رییس فدراسیون و کادر فنی تیم ملی
در فاصله چند روز مانده به پرواز کاروان فوتبال ایران به مکزیک، انتشار اخبار ضدونقیض از سوی رسانههای معتبر جهان درباره وضعیت صدور ویزای اعضای تیم ملی، موجی از نگرانی و ابهام را به وجود آورده است.
به گزارش ایلنا، ماجرا از ساعات پایانی دیشب با گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز آغاز شد؛ این رسانه اعلام کرد که در آستانه سفر ملیپوشان ایران به کشور مکزیک، روادید تمامی اعضای کاروان صادر شده و مشکلی برای این سفر وجود ندارد. با این حال، شادی هواداران چندان دوام نیاورد، چرا که شبکه الجزیره با انتشار خبری کاملاً متناقض مدعی شد که نام ۱۵ نفر از همراهان تیم ملی در لیست تاییدشدهها دیده نمیشود و آنها موفق به دریافت ویزای آمریکا نشدهاند.
داستان زمانی پیچیدهتر شد که روزنامه نیویورک تایمز در تازهترین گزارش خود، ابعاد جدیدی از این بحران را فاش کرد. به ادعای این رسانه آمریکایی، هرچند درخواست روادید تمامی ۲۶ بازیکن حاضر در فهرست نهایی کادر فنی مورد موافقت قرار گرفته و آنها مشکلی برای همراهی تیم ندارند، اما صادر نشدن ویزا گریبان بخش مهمی از کادر پشتیبانی را گرفته است؛ بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از مربیان، آنالیزورها و اعضای کادر پزشکی به همراه مقامات ارشد فدراسیون فوتبال و در راس آنها مهدی تاج، از دریافت ویزای آمریکا بازماندهاند.
سکوت مصلحتی فدراسیون فوتبال و وعده مبهم مهدی تاج
در میان این هجمه سنگین خبری و گزارشهای متناقض رسانههای خارجی، فدراسیون فوتبال ایران تا این لحظه ترجیح داده سکوت اختیار کند و هیچ واکنشی در تایید یا تکذیب این ادعاها نشان نداده است.
تنها موضعگیری رسمی مربوط به صحبتهای روز گذشته مهدی تاج است که بدون وارد شدن به جزئیات، اعلام کرد روادید کاروان ایران ظرف یکی-دو روز آینده صادر میشود. با این حال، رئیس فدراسیون مشخص نکرد که آیا این پیگیریها شامل تمامی نفرات اعزامی میشود یا خیر؛ موضوعی که حالا با ادعای رسانههای غربی، ابهامات پیرامون سفر کامل کادر پشتیبانی و مدیریتی تیم ملی به جام جهانی را به اوج خود رسانده است.