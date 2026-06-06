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تب تبلیغات گرم است: این بار یامال و رونالدینیو!

تب تبلیغات گرم است: این بار یامال و رونالدینیو!
کد خبر : 1794615
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‫شعبه ژاپن رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد در آستانه جام جهانی از یک ویدیوی تبلیغاتی جذاب با حضور لامین یامال و رونالدینیو رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به  جام جهانی 2026 برندهای تجاری بزرگ فعالیت‌های تبلیغاتی خود را به اوج رسانده‌اند. در حالیکه امروز همه درباره ویدیوی درخشان نایکی با حضور ستاره‌های بزرگ فوتبال صحبت می‌کنند در ساعات گذشته شعبه ژاپن رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد هم به این موج پیوست. مک‌دونالد ژاپن تصمیم گرفته برای جلب توجه مخاطبان آسیایی و جهانی خود به سراغ دو چهره محبوب دنیای فوتبال از دو نسل متفاوت برود و یک کمپین تبلیغاتی پرهزینه را با حضور آن‌ها کلید بزند.

تب تبلیغات گرم است: این بار یامال و رونالدینیو!

‫در این ویدیوی جذاب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده لامین یامال در کنار رونالدینیو قرار گرفته است. این دو که به خاطر مهارت‌های خارق‌العاده و جادوی کار با توپ شهرت دارند در این تیزر شروع به روپایی زدن و هنرنمایی می‌کنند. اوج  خط داستانی در این ویدیو زمانی است که رونالدینیو با یک ضربه توپ را به بالاترین نقطه نماد حرف ام انگلیسی تابلوی مک‌دونالد می‌فرستد و توپ همان جا گیر می‌کند. کلیپ با خنده و شوخی هر دو ستاره بابت گیر کردن توپ به پایان می‌رسد.

تب تبلیغات گرم است: این بار یامال و رونالدینیو!

تب تبلیغات گرم است: این بار یامال و رونالدینیو!

‫مدیران این شرکت امیدوارند با استفاده از محبوبیت این دو ستاره، یکی از نسل قدیمی بارسا و دیگری پدیده بزرگ این روزهای بارسا، در روزهای منتهی به مهم‌ترین تورنمنت ملی جهان از فوتبال برای بالا بردن میزان توجه به برندشان استفاده کنند.

تب تبلیغات گرم است: این بار یامال و رونالدینیو!

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