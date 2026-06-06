به گزارش ایلنا، درحالیکه همه خبرها در این چند روز حول و حوش انتخابات ریاست رئال مادرید می‌گردد در ترکیه هم یک انتخابات بسیار پرتنش در جریان است و باشگاه فنرباغچه برای انتخاب رئیس فضایی دارد که به شکلی عجیبی به شکل انتخابات رئال مادرید پیش می‌رود. دعوای تند و تیز نامزدها و ادعای خرید بازیکنان بزرگ. هر چند امروز از ترکیه خبری مخابره شد که واقعا جنون‌آمیز و شاید مسخره است.

عزیز ییلدیریم، رئیس چندین دوره باشگاه فنرباغچه و نامزد فعلی انتخابات ریاست باشگاه، در اوج کمپین انتخاباتی خود اعلام کرد که در صورت انتخاب به عنوان رییس باشگاه کیلیان امباپه را جذب خواهد کرد.

طرح نام ستاره تیم ملی فرانسه باعث هیجان هواداران ترکیه‌ای شده است هرچند باور اینکه این ادعا چیزی فراتر از یک ترفند تبلیغاتی برای جمع‌آوری رای باشد بسیار دشوار است. هواداران گالاتاسارای از همین حالا مشغول مسخره کردن فنرباغچه و عزیز ییلدیریم هستند که فکر می‌کنند ممکن است کیلیان امباپه را بتوان در روزهای اوجش به فنرباغچه آورد.

این وعده‌ها به وضوح از فضای انتخابات باشگاه رئال مادرید الگوبرداری شده است. طی روزهای گذشته فلورنتینو پرز و انریکه ریکلمه برای متقاعد کردن اعضا نام‌های بزرگی را مطرح کردند. ریکلمه وعده جذب ارلینگ هالند و رودری را داد و پرز پنجشنبه شب اعلام کرد در صورت انتخاب مجدد پیشنهاد 150 میلیونی برای جذب یک ستاره بزرگ ارائه می‌کند.

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