عاشقان نیمار، برای این ام آر آی دعا کنید
کارلو آنچلوتی اعلام کرد روند بهبودی مصدومیت نیمار به خوبی پیش میرود و او به زودی به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حضور نیمار در جام جهانی 2026 که از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه برگزار میشود به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا در هالهای از ابهام قرار داشت. با این حال کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی برزیل با صحبتهای اخیر خود خیال هواداران سلسائو را تا حد زیادی راحت کرد و خبر داد که این ستاره 34 ساله احتمالا از هفته آینده به تمرینات گروهی بازخواهد گشت.
نیمار روز سهشنبه به اردوی تیم ملی کشورش اضافه شد تا روند درمانی خود را زیر نظر کادر پزشکی برزیل دنبال کند. در شرایطی که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی باقی مانده و تیم ملی برزیل باید در تاریخ 14 ژوئن در اولین گام به مصاف تیم ملی مراکش برود، مصدومیتی که در ماه می برای پای راست نیمار اتفاق افتاد هواداران برزیل و دوستداران نیمار در کل دنیا را به شدت نگران کرده بود. این جام جهانی قرار است آخرین رقص نیمار باشد و چقدر حیف میشود اگر او را در این تورنمنت با پیراهن طلایی تیم محبوبش نبینیم.
آنچلوتی امروز در یک نشست خبری در نیوجرسی، جایی که اردوی آمادهسازی برزیل در آن برپا شده است، درباره وضعیت مهاجم تیمش گفت: «نیمار در حال انجام تمرینات انفرادی بسیار خوبی است. او قرار است یک آزمایش ام آر آی انجام دهد و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود از هفته آینده با بقیه اعضای گروه تمرین خواهد کرد.»
نیمار که با 79 گل در 128 بازی ملی بهترین گلزن تاریخ برزیل محسوب میشود به دلیل مشکلات جسمی دائمی از پاییز سال 2023 نتوانسته است برای تیم ملی کشورش به میدان برود و حالا بیصبرانه منتظر بازگشت به مستطیل سبز در این تورنمنت بزرگ است. دوستداران نیمار دست به دعا برداشتهاند که حق با کارلتو باشد و جواب آن ام آر آی خوب باشد و نیمار از هفته آینده تمرینات گروهی را آغاز کند.