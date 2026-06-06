به گزارش ایلنا، متئو مورتو روی یکی از داغ‌ترین شایعات این روزهای بازار نقل و انتقالات خط قرمز کشید و گفت انتقال رودری به رئال مادرید فقط یک وعده انتخاباتی است و بس. در هفته‌های اخیر نام رودری هافبک اسپانیایی منچسترسیتی بارها و بارها در مادرید شنیده شده است اما مورتو با قاطعیت و به نقل از منابع خود اعلام کرد که این مسیر پیش نخواهد رفت و در حال حاضر او گزینه واقعی برای حضور در رئال مادرید نیست.

‫مورتو می‌گوید بعد از مطرح شدن وعده‌های انتخاباتی و شایعات در رسانه‌ها ارتباط مستقیمی بین مدیران رئال مادرید و منچسترسیتی برقرار شده ولی رئالی‌ها به صراحت به باشگاه انگلیسی گفتند که در عمل هیچ اقدامی برای جذب رودری نخواهند کرد.

او با اشاره به موضع رییس باشگاه رئال مادرید گفت: «به من گفته‌اند فلورنتینو پرز تمایلی به جذب رودری ندارد و در حال حاضر به نظر می‌رسد این ماجرا کاملا منتفی است.»

نام رودری در حالی از طرف مورتو از فهرست نامزدهای واقعی رئال مادرید کنار گذاشته شده که امروز نام‌هایی مثل ویتینیا و مایکل اولیسه هم برای تقویت خط میانی مطرح شده‌اند.

‫با بسته شدن درهای مادرید به نظر می‌رسد که رودری در سیتی ماندگار خواهد بود. منچسترسیتی برای تمدید قرارداد یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های خود فشار زیادی می‌آورد و پیشنهاد مالی مهمی روی میز او قرار داده است. مورتو در این باره توضیح داد که دو طرف برای رسیدن به توافق فاصله زیادی ندارند اما رودری در حال بررسی شرایط است و برای تصمیم‌گیری زمان می‌خواهد.

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