فوری: ۱۵ نفر از تیم ملی ویزا نگرفتند!

به گزارش ایلنا، در حالی که ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از مقام رسمی کاخ سفید اعلام کرد که ویزای بازیکنان تیم ملی ایران برای حضور در امریکا و شرکت در جام جهانی صادر شده است، خبر جدیدی در این خصوص اعلام شد.

بر اساس ادعای تلویزیون الجزیره، درخواست ویزای ۱۵ نفر از اعضای تیم ملی ایران صادر نشده است. هنوز مشخص نیست که این افراد شامل کدام اعضای تیم ملی هستند اما به هر حال جزو نفرات اصلی درخواست‌کننده ویزا محسوب می‌شوند.

این در حالی است که هنوز فدراسیون فوتبال در این خصوص واکنشی نشان نداده اما به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه رویترز نیز اعلام کرده که فقط بازیکنان ویزا گرفته‌اند، این خبر صحت داشته باشد.

بر اساس پیگیری خبرنگار ما، ویزای تمام بازیکنان تیم ملی صادر شده و آنها مشکلی برای حضور در آمریکا نخواهند داشت.

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