آنچلوتی: گل زدن به مراکش آسان نیست

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی در گفت‌وگویی درباره شرایط تیم ملی برزیل در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: «مراکش یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال آفریقاست. این تیم از نظر دفاعی سازماندهی بسیار خوبی دارد و گلزنی مقابل آن آسان نیست. برای اینکه بتوانیم برابر مراکش به نتیجه مطلوب برسیم، باید در فاز هجومی عملکرد بسیار باکیفیتی داشته باشیم.»

وی درباره دیگر رقبای برزیل در مرحله گروهی افزود: «هائیتی و اسکاتلند تیم‌هایی هستند که بخش مهمی از فوتبال خود را بر پایه قدرت بدنی و ویژگی‌های فیزیکی بنا کرده‌اند. سبک بازی آنها با مراکش تفاوت دارد و بیشتر بر جنگندگی و توان جسمانی تکیه می‌کنند.»

سرمربی برزیل در ادامه با اشاره به مدعیان قهرمانی جام جهانی گفت: «فرانسه و برزیل از جمله تیم‌هایی هستند که بازیکنان بااستعداد و تعیین‌کننده زیادی در اختیار دارند. آرژانتین اما بیش از هر چیز به خاطر انسجام تیمی و هماهنگی بالای بازیکنانش شناخته می‌شود.»

آنچلوتی همچنین درباره دیگر مدعیان مسابقات اظهار داشت: «اسپانیا و پرتغال از خط میانی بسیار قدرتمندی برخوردارند و هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند که می‌تواند در مسیر موفقیت آنها تأثیرگذار باشد.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دعوت دوباره نیمار به تیم ملی برزیل توضیح داد: «تصمیم برای حضور نیمار در فهرست نهایی کاملاً فنی بود. او در هفته‌های اخیر به صورت مستمر برای تیم باشگاهی‌اش بازی کرده، از نظر آمادگی روند خوبی داشته و رفتار حرفه‌ای قابل قبولی از خود نشان داده است.»

آنچلوتی با رد تأثیر فشارهای بیرونی در این تصمیم تأکید کرد: «در هر جایی که حضور داشتم، هواداران درباره بازگشت نیمار صحبت می‌کردند اما انتخاب او ارتباطی به این موضوع نداشت و صرفاً براساس ارزیابی‌های فنی انجام شد.»

سرمربی سلسائو در پایان گفت: «دوست دارم سطح توقعات از تیم ملی برزیل بالا باشد. انتظارات زیاد می‌تواند انگیزه بازیکنان را افزایش دهد و ما را برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر آماده کند. هدف ما این است که برای کسب ششمین قهرمانی جهان رقابت کنیم.»

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