رویای لیگ برتر در شهربابک؛ چالش میزبانی پیش روی مس
مس شهربابک با ادامه نتایج درخشان خود به یکی از جدیترین مدعیان صعود به لیگ برتر تبدیل شده است، اما در کنار امیدواری برای حضور در سطح نخست فوتبال ایران، موضوع زیرساختهای حملونقل و شرایط میزبانی میتواند به یکی از دغدغههای اصلی این باشگاه در آینده نزدیک تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن رقابتهای لیگ دسته اول به هفتههای پایانی، مس شهربابک و نساجی توانستهاند فاصله قابل توجهی با سایر مدعیان ایجاد کنند و شانس خود را برای صعود به لیگ برتر افزایش دهند. هرچند هنوز چند هفته تا پایان فصل باقی مانده و رقابت برای کسب سهمیههای صعود ادامه دارد، اما شرایط جدول نشان میدهد این دو تیم در موقعیت مناسبی قرار گرفتهاند.
مس شهربابک که یکی از شگفتیهای فصل جاری لیگ یک محسوب میشود، در هفته گذشته موفق شد نفت آبادان را شکست دهد؛ نتیجهای که جایگاه این تیم را در جمع مدعیان مستحکمتر کرد و امیدها برای صعود تاریخی به لیگ برتر را افزایش داد.
در پی این نتایج، هواداران فوتبال در شهربابک بیش از گذشته چشمانتظار تحقق رویای حضور در لیگ برتر هستند. با این حال، در کنار مسائل فنی، موضوع میزبانی مسابقات در صورت صعود به سطح اول فوتبال کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
باشگاه مس شهربابک طی سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در زمینه زیرساختها انجام داده و اکنون از یک ورزشگاه استاندارد و امکانات اقامتی مناسب برخوردار است. مسابقات خانگی این تیم نیز در ورزشگاهی مجهز برگزار میشود که نسبت به بسیاری از ورزشگاههای لیگ یک شرایط مطلوبی دارد.
با این وجود، یکی از چالشهای احتمالی این باشگاه به وضعیت حملونقل هوایی منطقه مربوط میشود. شهربابک فاقد فرودگاه فعال برای جابهجایی تیمهاست و نزدیکترین مسیر هوایی از طریق شهر سیرجان امکانپذیر است؛ شهری که در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری شهربابک قرار دارد و تعداد پروازهای آن نیز محدود است.
در صورت صعود مس شهربابک به لیگ برتر، این مسئله میتواند در روند سفر تیمهای مهمان و برگزاری مسابقات تأثیرگذار باشد. از همین رو انتظار میرود مدیران باشگاه و مسئولان محلی از هماکنون برنامهریزی لازم را برای رفع موانع احتمالی و فراهم کردن شرایط مناسب میزبانی در بالاترین سطح فوتبال ایران انجام دهند.
مس شهربابک در حالی به هفتههای پایانی فصل نزدیک میشود که علاوه بر رقابت برای صعود، باید به فکر آمادهسازی زیرساختهای لازم برای حضور احتمالی در لیگ برتر نیز باشد؛ حضوری که میتواند فصل تازهای در تاریخ فوتبال این شهرستان رقم بزند.