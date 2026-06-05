آرژانتین پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ به صدر رنکینگ فیفا بازگشت

به گزارش ایلنا، کمتر از یک هفته مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی آرژانتین در صدر تازه‌ترین رده‌بندی فیفا قرار گرفته است. قهرمان جهان که پیش‌تر صعود خود به این مسابقات را قطعی کرده بود، اکنون با ۱۸۷۴.۸۱ امتیاز بالاتر از اسپانیا و فرانسه در جایگاه نخست ایستاده است.

تغییر در صدر جدول پس از نتایج اخیر دو رقیب اصلی آرژانتین رقم خورد. اسپانیا در دیداری دوستانه برابر عراق متوقف شد و بخشی از امتیازات خود را از دست داد. فرانسه نیز با شکست مقابل ساحل عاج، افت محسوسی در امتیازهایش تجربه کرد تا شرایط برای بازگشت آلبی‌سلسته به صدر فراهم شود.

آرژانتینی‌ها بدون انجام مسابقه جدید از این نتایج بهره بردند و با تکیه بر عملکرد باثبات ماه‌های اخیر، بار دیگر عنوان تیم نخست جهان را به دست آوردند. با این حال فاصله امتیازی این تیم با اسپانیا چندان زیاد نیست و نتایج بازی‌های آینده می‌تواند دوباره معادلات صدر جدول را تغییر دهد.

شاگردان اسکالونی پیش از ورود به جام جهانی در یک دیدار تدارکاتی به مصاف هندوراس خواهند رفت؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن می‌تواند در جایگاه این تیم در رده‌بندی جهانی تأثیرگذار باشد.

در میان سایر تیم‌های حاضر در جمع برترین‌های جهان، انگلیس رتبه چهارم را در اختیار دارد. پرتغال و برزیل نیز به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم قرار گرفته‌اند. مراکش با یک پله صعود به رتبه هفتم رسیده و بالاتر از هلند ایستاده است؛ روندی که ادامه موفقیت‌های سال‌های اخیر این تیم آفریقایی را نشان می‌دهد.

آلمان نیز با وجود فاصله گرفتن از رتبه‌های بالای جدول، همچنان در جمع ۱۰ تیم برتر جهان حضور دارد و امیدوار است با نتایج مطلوب در جام جهانی جایگاه خود را بهبود ببخشد.

برای آرژانتین، بازگشت به صدر رنکینگ در آستانه جام جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد. این تیم پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ و فتح کوپا آمریکا، اکنون با عنوان مدافع قهرمانی و تیم نخست رده‌بندی فیفا وارد رقابت‌ها خواهد شد؛ شرایطی که انتظارات از لیونل اسکالونی و شاگردانش را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

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