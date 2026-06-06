به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ میزبان یکی از متفاوت‌ترین داستان‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود؛ جایی که تیم ملی کوراسائو، کشور کوچک جزیره‌ای در دریای کارائیب، برای نخستین بار در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان به میدان می‌رود.

این تیم که هدایت آن را دیک ادووکات، سرمربی باتجربه هلندی، بر عهده دارد، در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی برابر آلمان قرار خواهد گرفت؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های دور نخست جام باشد.

نکته قابل توجه درباره فهرست بازیکنان کوراسائو به ترکیب خاص این تیم مربوط می‌شود. از میان ۲۶ بازیکن دعوت‌شده، تنها یک نفر در خاک کوراسائو متولد شده است؛ تاهیت چونگ، وینگر ۲۶ ساله‌ای که زادگاهش ویلمستاد، پایتخت این کشور، است.

سایر اعضای تیم در هلند به دنیا آمده‌اند. این موضوع ریشه در ساختار سیاسی کوراسائو دارد؛ کشوری خودمختار که بخشی از پادشاهی هلند محسوب می‌شود و به همین دلیل بسیاری از بازیکنان دارای تابعیت یا پیشینه خانوادگی مشترک با هلند هستند.

تاهیت چونگ نیز بخش عمده دوران حرفه‌ای خود را در فوتبال اروپا سپری کرده است. او سابقه بازی در لیگ آلمان را در کارنامه دارد و در مقطعی برای وردربرمن به میدان رفت. این بازیکن در حال حاضر در فوتبال انگلیس فعالیت می‌کند.

کوراسائو از نظر تعداد بازیکنان متولدشده خارج از مرزهای کشور، رکورد ویژه‌ای در میان تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت کرده است. پس از این تیم، جمهوری دموکراتیک کنگو، مراکش و بوسنی و هرزگوین بیشترین تعداد بازیکنان متولد خارج از کشور را در ترکیب خود دارند.

نماینده شگفتی‌ساز کارائیب رقابت‌های خود را ۱۴ ژوئن با دیدار برابر آلمان آغاز می‌کند. این تیم سپس مقابل اکوادور قرار خواهد گرفت و در آخرین مسابقه مرحله گروهی نیز به مصاف ساحل عاج می‌رود.

برای کشوری با چنین جمعیت محدودی، حضور در جام جهانی یک موفقیت تاریخی محسوب می‌شود. با این حال، اعضای تیم ملی کوراسائو امیدوارند حضورشان در این رقابت‌ها تنها به ثبت یک رکورد یا تجربه‌ای نمادین محدود نشود و بتوانند یکی از داستان‌های جذاب جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم بزنند.

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