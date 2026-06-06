۱۳ بازیکن و درآمدی میلیون دلاری؛
سهم فوتبال یونان از جام جهانی ۲۰۲۶
اگرچه تیم ملی یونان نتوانست جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند، اما باشگاههای این کشور با داشتن ۱۳ بازیکن در تیمهای ملی مختلف و یک سرمربی حاضر در مسابقات، از بزرگترین رویداد فوتبال جهان سهم قابل توجهی خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که فوتبال ملی یونان از رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ بازمانده است، نمایندگان باشگاهی این کشور در این رقابتها حضور پررنگی خواهند داشت. بر اساس گزارش رسانههای یونانی، ۱۳ بازیکن شاغل در سوپرلیگ یونان در ترکیب تیمهای ملی مختلف حاضر هستند و جورجیوس دونیس نیز به عنوان سرمربی تیم ملی عربستان سعودی در این مسابقات شرکت خواهد کرد.
در میان باشگاههای یونانی، آ.ا.ک آتن، المپیاکوس، پائوک، پاناتینایکوس، کیفیسیا و لاریسا هر کدام دو نماینده در جام جهانی دارند و آترومیتوس نیز یک بازیکن به این رقابتها فرستاده است.
یکی از نکات جالب توجه، حضور سه بازیکن شاغل در لیگ یونان در ترکیب تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو است. گائل کاکوتا و دیلان باتوبینسیکا از لاریسا به همراه ساموئل موتوسامی از آترومیتوس برای این تیم به میدان خواهند رفت.
همچنین تقابل احتمالی ساحل عاج و اکوادور میتواند شاهد رویارویی دو دروازهبان حاضر در لیگ یونان باشد؛ جایی که آلبان لافون و مویسس رامیرس مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.
در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی از باشگاههای یونانی، نامهایی چون اوربلین پینِدا و فرانتزی پیرو از آ.ا.ک آتن، ایوب الکعبی و مهدی طارمی از المپیاکوس، رحمان بابا و خورخه سانچس از پائوک، فاکوندو پلیستری و آلبان لافون از پاناتینایکوس، جرمی آنتونیسه و مویسس رامیرس از کیفیسیا، ساموئل موتوسامی از آترومیتوس و همچنین گائل کاکوتا و دیلان باتوبینسیکا از لاریسا دیده میشود.
با این حال، اهمیت حضور این بازیکنان تنها به مسائل فنی محدود نمیشود. طبق برنامه حمایت مالی فیفا، باشگاهها بابت هر بازیکن حاضر در جام جهانی مبلغی روزانه دریافت میکنند که میتواند درآمد قابل توجهی را نصیب آنها کند.
پرداختهای فیفا از ۱۰ روز پیش از آغاز مسابقات آغاز میشود و تا یک روز پس از آخرین بازی هر تیم ادامه دارد. به همین دلیل حتی بازیکنانی که تیمهای ملیشان در مرحله گروهی حذف شوند نیز مشمول دریافت این پاداش برای چندین هفته خواهند بود.
بر این اساس، هر باشگاه برای هر بازیکن حاضر در جام جهانی حداقل چند صد هزار دلار درآمد خواهد داشت و تیمهایی که بیش از یک نماینده در این مسابقات دارند میتوانند مبالغ بالاتری دریافت کنند. این رقم با صعود تیمهای ملی به مراحل حذفی افزایش خواهد یافت.
فیفا در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بیش از ۲۰۰ میلیون دلار میان باشگاههای فوتبال جهان توزیع کرد و با توجه به افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، پیشبینی میشود مجموع پرداختها رشد قابل توجهی داشته باشد.
برای برخی باشگاههای یونانی، بهویژه تیمهایی با بودجه محدودتر، این درآمد میتواند نقش مهمی در برنامهریزی مالی فصل آینده ایفا کند؛ پاداشی ارزشمند که حتی در غیاب تیم ملی یونان نیز به فوتبال این کشور خواهد رسید.