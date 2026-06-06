فرناندز در رادار رئال مادرید
گزارشها از علاقه ژوزه مورینیو به جذب ماتئوس فرناندز، هافبک جوان پرتغالی، حکایت دارد؛ بازیکنی که با وجود سقوط تیمش به دسته پایینتر، یکی از چهرههای شاخص فصل گذشته فوتبال انگلیس بود و اکنون مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، در حالی که بحث بازگشت احتمالی ژوزه مورینیو به رئال مادرید همچنان در محافل رسانهای مطرح است، برخی منابع از تمایل این مربی پرتغالی برای تقویت خط میانی تیم آینده خود خبر میدهند. گفته میشود مورینیو در کنار استقبال از حضور ستارههای بزرگ، به دنبال جذب بازیکنانی است که بتوانند ساختار تیمی منسجم و رقابتی مورد نظر او را در زمین پیاده کنند.
در همین راستا نام ماتئوس فرناندز، هافبک ۲۱ ساله پرتغالی، در فهرست گزینههای مورد توجه قرار گرفته است. این بازیکن در فصل گذشته با وجود شرایط دشوار تیمش عملکرد قابل توجهی ارائه داد و توانست نگاه بسیاری از کارشناسان و باشگاههای مطرح اروپایی را به خود جلب کند.
فرناندز که از او به عنوان یکی از استعدادهای رو به رشد فوتبال پرتغال یاد میشود، در طول فصل اخیر نمایشهای باثباتی داشت و حتی از سوی برخی رسانهها به عنوان یکی از گزینههای احتمالی حضور در فهرست تیم ملی پرتغال برای جام جهانی معرفی شده بود. با این حال کادر فنی پرتغال در نهایت تصمیم گرفت از بازیکنان باتجربهتر برای این رقابتها استفاده کند.
سقوط تیم انگلیسی به دسته پایینتر میتواند شرایط انتقال این هافبک جوان را تسهیل کند. از سوی دیگر، بهبود روابط میان مدیران رئال مادرید و ژرژ مندس، مدیر برنامه فرناندز، نیز عاملی است که احتمال شکلگیری مذاکرات را افزایش میدهد.
البته رئال مادرید تنها مشتری این بازیکن نیست. رسانههای انگلیسی از علاقه چند باشگاه بزرگ لیگ برتر از جمله لیورپول و آرسنال به جذب فرناندز خبر دادهاند و بر اساس این گزارشها، مذاکرات احتمالی از رقمی در حدود ۸۰ میلیون پوند آغاز خواهد شد.
این هافبک پرتغالی به دلیل دوندگی بالا، توانایی بازی در نبردهای فیزیکی، قدرت بازیخوانی و نقش مؤثر در انتقال توپ شناخته میشود. او فصل گذشته در ۳۶ مسابقه لیگ برتر به میدان رفت و موفق شد سه گل به ثمر برساند و چهار پاس گل نیز ثبت کند.
فرناندز که مسیر پیشرفت خود را از آکادمی اسپورتینگ لیسبون آغاز کرده، پس از تجربه حضور در ساوتهمپتون و سپس انتقال به وستهم، در مدت کوتاهی به یکی از مهرههای قابل توجه خط میانی فوتبال انگلیس تبدیل شده است؛ بازیکنی که حالا نامش در فهرست خرید چند باشگاه بزرگ اروپا دیده میشود.