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شایعات تغییر سرمربی فروکش کرد؛

حمایت قائم‌مقام نفت آبادان از پورموسوی

حمایت قائم‌مقام نفت آبادان از پورموسوی
کد خبر : 1794584
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در پی انتشار گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر کادر فنی صنعت نفت آبادان پس از شکست مقابل مس شهربابک، قائم‌مقام این باشگاه با انتشار پیامی در فضای مجازی از سیروس پورموسوی حمایت کرد.

به گزارش ایلنا،  پس از شکست صنعت نفت آبادان برابر مس شهربابک در هفته بیست‌وهفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور و کاهش شانس این تیم برای حضور در جمع مدعیان صعود به لیگ برتر، شایعاتی درباره آینده نیمکت آبادانی‌ها مطرح شد.

در روزهای اخیر برخی اخبار غیررسمی از احتمال تغییر در کادر فنی صنعت نفت حکایت داشت و عنوان می‌شد مسئولان باشگاه گزینه‌هایی را برای هدایت تیم بررسی کرده‌اند. همچنین در برخی محافل از مذاکره حسین خبیری، قائم‌مقام باشگاه، با چند مربی نام برده می‌شد.

با این حال، خبیری به شکلی غیرمستقیم به این گمانه‌زنی‌ها واکنش نشان داد. او با انتشار تصویری از سیروس پورموسوی در صفحه شخصی خود و قرار دادن نماد قلب زرد در کنار آن، حمایت خود از سرمربی فعلی و کادر فنی صنعت نفت آبادان را به نمایش گذاشت.

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که طی روزهای گذشته بحث‌های مختلفی درباره احتمال ایجاد تغییرات روی نیمکت صنعت نفت مطرح شده بود و انتشار این استوری را می‌توان نشانه‌ای از تداوم همکاری باشگاه با پورموسوی در ادامه رقابت‌های لیگ یک دانست.

حمایت قائم‌مقام نفت آبادان از پورموسوی

 

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