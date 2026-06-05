ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صادر شد

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز از صدور روادید بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا خبر داد. رویترز به نقل از یک مسئول در کاخ سفید اعلام کرد که رواید بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا صادر شد.

پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران گفته بود که در صورت صادر نشدن ویزای همه ملی‌پوشان برای سفر به آمریکا، تصمیمات دیگری گرفته می‌شود.

مهدی تاج درباره وضعیت صدور ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک و آمریکا در راستای شرکت در جام جهانی 2026 خاطر نشان کرده بود: همه ویزاها برای سفر به مکزیک صادر شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. درباره ویزای آمریکا هم با فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال) صحبت کردم و گفتند پاسپورت‌ها را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل بدهید که این کار را روز گذشته انجام دادیم.

وی با بیان اینکه مقامات فیفا اعلام کرده‌اند که پیگیر صدور ویزا هستند، اظهار داشت: از فدراسیون هم درخواست‌هایی مطرح کرده بودند. به فیفا گفته شد اگر ویزای بازیکنان و اعضای بخش فنی و سایر بخش‌ها صادر نشود، ممکن است تصمیمات دیگری بگیریم. انتظارات خودمان را به فیفا گفتیم و فیفا هم منعکس کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به محدودیت زمانی باقیمانده تا سفر به مکزیک طی دو روز آینده خاطرنشان کرده بود: خراطی (رئیس دپارتمان تیم‌های ملی) در آنکارا مانده و به اردوی تیم ملی نرفته است. او با من در تماس است و باید ببینیم امروز (جمعه) یا فردا چه اتفاقی می‌افتد. اعضای تیم ملی باید پاسپورت‌ها را بگیرند و با پاسپورت به تیخوانا بروند. هر اتفاقی بیفتد، باید امروز مشخص شود.

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