نام کهکشانی جدید رئال مادرید مشخص شد
در حالیکه فلورنتینو پرز برای انتخابات پیشروی ریاست رئال مادرید برنامهای جاهطلبانه تدارک دیده است، نام مایکل اولیسه، ستاره فرانسوی بایرن مونیخ، بهعنوان هدف اصلی پروژه نقلوانتقالاتی او مطرح شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آس، مایکل اولیسه، ملیپوش فرانسوی بایرن مونیخ، پس از درخشش چشمگیر در فصل گذشته به یکی از ارزشمندترین و پرطرفدارترین بازیکنان فوتبال اروپا تبدیل شده است. این وینگر جوان که انتظار میرود یکی از چهرههای برجسته جام جهانی ۲۰۲۶ باشد، اکنون در صدر فهرست خریدهای موردنظر فلورنتینو پرز برای آینده رئال مادرید قرار دارد.
پرز که برای یک دوره چهار ساله دیگر در انتخابات ریاست باشگاه نامزد شده، قصد دارد در صورت پیروزی مبلغی در حدود ۱۷۴ میلیون دلار برای جذب این ستاره فرانسوی به بایرن مونیخ پیشنهاد دهد؛ رقمی که با ارزش فعلی اولیسه در بازار نقلوانتقالات نیز مطابقت دارد.
رکوردشکنی احتمالی در تاریخ رئال
در صورت نهایی شدن این انتقال، اولیسه به گرانترین خرید تاریخ رئال مادرید تبدیل خواهد شد. فلورنتینو پرز در طول دوران مدیریت خود همواره به دنبال جذب بزرگترین استعدادهای هجومی فوتبال جهان بوده و بسیاری از ستارههای مطرح سالهای اخیر با نظر او راهی سانتیاگو برنابئو شدهاند.
پرز هفته گذشته و در جریان رقابتهای انتخاباتی باشگاه اعلام کرده بود که قصد دارد ۱۷۴ میلیون دلار برای جذب یک «کهکشانی» جدید هزینه کند؛ بازیکنی که اکنون مشخص شده همان مایکل اولیسه است.
صعود خیرهکننده ستاره فرانسوی
بایرن مونیخ در تابستان ۲۰۲۴ اولیسه را با مبلغی حدود ۶۰ میلیون دلار از کریستال پالاس به خدمت گرفت. او در نخستین فصل حضورش در آلمان نشانههایی از استعداد بالای خود را به نمایش گذاشت، اما طی ماههای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و جایگاه خود را در میان ارزشمندترین فوتبالیستهای جهان تثبیت کرده است.
اولیسه که به طور تخصصی در جناح راست بازی میکند، یکی از معدود بازیکنانی است که میتواند خلأ رئال مادرید در این منطقه را برطرف کند. او با استفاده از پای چپ قدرتمند خود، بارها از سمت راست به مرکز زمین متمایل شده و موقعیتهای خطرناکی خلق میکند.
انتقالی دشوار اما وسوسهانگیز
با وجود علاقه جدی رئال مادرید، عملی شدن این انتقال آسان نخواهد بود. بایرن مونیخ یکی از قدرتمندترین باشگاههای اروپا از نظر مالی محسوب میشود و برای فروش ستارههای خود تحت فشار قرار ندارد.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده مدیران باشگاه آلمانی در برابر پیشنهادهای استثنایی برای بازیکنان کلیدی خود حاضر به مذاکره هستند. از همین رو، در صورت پیروزی فلورنتینو پرز در انتخابات، پرونده انتقال مایکل اولیسه میتواند به یکی از مهمترین و پرسروصداترین داستانهای نقلوانتقالاتی فوتبال جهان تبدیل شود.