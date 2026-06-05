وقتی کیم کارداشیان هم فوتبالی میشود
رونمایی نایکی از بمب تبلیغاتی جام جهانی
شرکت نایکی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ از تیزر جنجالی خود با حضور امباپه، هالند، پالمر، وینیسیوس و کیم کارداشیان رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا، نایکی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ از ویدیوی جدید خود به نام «Rip the Script» رونمایی کرده است که مجموعهای از ستارگان نمادین فوتبال و چهرههای فرهنگی جهان را در خود جای داده است. امباپه، هالند، وینیسیوس و پالمر در این کمپین تبلیغاتی حضور دارند و در کنار آنها اسطورههایی چون کریستیانو رونالدو، اریک کانتونا، رونالدینیو، زلاتان ابراهیموویچ و دیدیه دروگبا نیز دیده میشوند.
محور اصلی این ویدیو روی جنبه خلاقانه فوتبال تمرکز دارد؛ جایی که از ساختارهای سفت و سخت فاصله گرفته و بازی غریزی و دلی را به آغوش میکشد. چهرههای سرشناس جهانی از جمله کیم کارداشیان، تراویس اسکات، لبران جیمز و چنینگ تیتوم نیز در این اثر حضور پیدا کردهاند تا نایکی به این ترتیب فوتبال را با فرهنگ عامه در سطح وسیعتری پیوند بزند.
این کمپین فراتر از خود فیلم توسعه یافته و شامل پیراهنهای جدید تیمهای ملی، مجموعههای بهروزشده کفشهای فوتبال و ابتکارات پایهای در فوتبال خیابانی است که همگی با هدف تشویق به اجرای همان سبک از فوتبال آزادانه و نمایشی طراحی شدهاند که در طول این آگهی تبلیغاتی ترویج میشود.
نایکی چشمانداز پشت این کمپین را توضیح میدهد
هلنا ثورنتون، معاون و مدیر خلاق بخش صدای برند جهانی نایکی، اعلام کرد که این کمپین بر پایه باوری عمیق شکل گرفته که ماندگارترین لحظات فوتبال زمانی خلق میشوند که بازیکنان به غرایز خود اعتماد کنند.
او در وبسایت رسمی نایکی توضیح داد: "ما میدانیم که لحظات جادویی در فوتبال زمانی رخ میدهند که بازیکنان به غرایز خود اطمینان کنند. این همان سبکی از فوتبال است که ما عاشقش هستیم؛ تازه، غریزی، غیرقابلپیشبینی و خلاقانه."
ثورنتون همچنین تأکید کرد که این کمپین برای جذب مخاطبان مدرن در پلتفرمهای مختلف طراحی شده است. او افزود: "ما این فیلم را ساختیم تا دقیقاً در همان جایی که جوامع فوتبالی حضور دارند به سراغشان برویم؛ نه فقط روی یک صفحه نمایش، بلکه در دنیای خودشان و در اعماق خردهفرهنگهای آنها. ما نمیخواستیم از کتابچه راهنمای بازاریابی سنتی پیروی کنیم. ما میخواستیم چیزی به آنها بدهیم که ارزش صحبت کردن، ویدیو گرفتن، پوشیدن و نشان دادن را داشته باشد. داستانی که آنها فقط تماشاگرش نباشند، بلکه بتوانند آن را از آنِ خود کنند. این تمام ایده پشت دنیای فوتبال نایکی است."
این ویدئو فرهنگ فوتبال را با فنآوریهای نوآورانه ترکیب میکند
در حالی که یک ویدیو به عنوان هسته اصلی کمپین عمل میکند، نایکی از این رونمایی برای به نمایش گذاشتن جدیدترین محصولات فوتبالی خود نیز بهره میبرد. مجموعههای جدید تیمهای ملی این برند مجهز به فناوری خنککننده Aero-FIT هستند، در حالی که مدلهای بهروزشده مرکوریال، فانتوم و تمپو برای حمایت از سرعت، کنترل و دقت در زمین مسابقه طراحی شدهاند.
نایکی همچنین از طریق برنامه «Toma el Juego» که بیش از ۱۰۰ تورنمنت را در سراسر جهان برگزار کرده، در فوتبال پایه و خیابانی سرمایهگذاری میکند. هدف این ابتکار ایجاد مسیرهایی از فوتبال خیابانی به فوتبال حرفهای است. ماتئو، بازیکن جوان، به عنوان نماینده نسل آینده در این فیلم حضور دارد.
نایکی برای آمادهسازی جهانی آماده میشود
نایکی به توسعه این کمپین از طریق نوسازی فضاهای خردهفروشی و ایجاد تجربیات جذاب برای هواداران در شهرهای کلیدی ادامه خواهد داد. مکانهایی از جمله نیویورک و لسآنجلس میزبان محیطهای اختصاصی فوتبالی خواهند بود. مسابقات جام جهانی از ۱۱ ژوئن آغاز میشود و با دیدار گروه A میان مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکوسیتی افتتاح خواهد شد.