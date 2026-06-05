اعترافات تکاندهنده رئیس منچسترسیتی
پپ گواردیولا صد بار تهدید به استعفا کرده بود
رئیس باشگاه منچسترسیتی فاش کرد پپ گواردیولا که قرار بود فقط ۴ سال در این تیم بماند، در طول دوران حضورش بیش از ۱۰۰ بار تهدید به استعفا کرده بود.
به گزارش ایلنا، خلدون المبارک درباره چالش روحی و روانی منحصربهفرد مدیریت بزرگترین سرمربی جهان صحبت کرد. رئیس باشگاه اعتراف کرد که طبیعت پر از جنبوجوش و مربیگری پرفشار گواردیولا اغلب منجر به لحظات عاطفی شدیدی میشد که این سرمربی احساس میکرد دیگر نمیتواند در ورزشگاه اتحاد به کارش ادامه دهد، پیش از آنکه در نهایت تصمیم بگیرد در پایان فصل از سمت خود کنارهگیری کند.
المبارک فاش کرد: " ما فراز و نشیبهای زیادی داشتهایم و در دوران افت و خیزها، او بیش از ۱۰۰ بار در طول این ۱۰ سال استعفا داده است. همانطور که همه شما میدانید، داستانی به نام چوپان دروغگو وجود دارد. در مورد پپ، وقتی او میگوید من استعفا میدهم، به این معنی نیست که واقعاً کارش را رها میکند. شما این حرف را خیلی جدی نمیگیرید - بلکه باید او را مدیریت کنید."
رفاقتی فراتر از نیمکت مربیگری
رابطه میان رئیس و سرمربی، سنگ بنای موفقیتهای سیتی بود؛ دورانی که منجر به کسب ۱۷ جام معتبر از جمله شش قهرمانی لیگ برتر و جام دستنیافتنی لیگ قهرمانان اروپا شد. المبارک توضیح داد که چگونه پیوند آنها به یک دوستی عمیق تبدیل شد که به او اجازه میداد در آن دورههای سخت، گواردیولا را از لبه پرتگاه جدایی بازگرداند و به کار برگرداند.
المبارک گفت: "او فراتر از یک سرمربی ساده برای این باشگاه است. برای من، او یک دوست صمیمی است. در طول این سالها ما به دوستان نزدیکی تبدیل شدهایم. نمیدانم او به این موضوع اعتراف خواهد کرد یا نه، اما من خودم را روانپزشک او میدانم. در تمام این سالها، من همیشه با این تصمیمات جنگیدم و او را برگرداندم، زیرا میدانستم که این کار همیشه درست است."
چه زمانی ماجرای استعفا واقعیت پیدا کرد
با وجود هشدارهای اشتباه قبلی، رئیس سیتی این بار به خوبی میدانست که شرایط متفاوت است؛ یعنی زمانی که گواردیولا در حالی که یک سال از قراردادش باقی مانده بود، تمایل خود را برای جدایی ابراز کرد.
این سرمربی ۵۵ ساله پیش از این چندین بار در سالهای ۲۰۱۸، ۲۰۲۰، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ قرارداد خود را تمدید کرده بود، اما آتشی که او را به جلو میراند، در نهایت میبایست خاموش شود.
رئیس باشگاه در توضیح تصمیم نهایی افزود: "اما در این مورد خاص، فکر میکنم او میدانست - و من هم میدانستم که او این را میداند - و به همین دلیل این بهترین اتفاق برای او و یک روند طبیعی بود. او هرگز فکر نمیکرد که بیش از چهار سال یا بیش از پنج سال در تیم بماند. بنابراین در ذهن او، حتی در سال چهارم و پنجم همیشه این چالش وجود داشت که: «خب، چقدر زمان دیگر باقی مانده؟ چقدر زمان دیگر؟» و این جدایی همیشه باید به شیوه درست انجام میشد. همیشه قرار بود لحظهای فرا برسد که این اتفاق واقعی شود."
جستجو برای پیدا کردن یک جانشین
سیتی اکنون به آیندهای بدون بزرگترین رهبر تاریخ خود نگاه میکند و انزو مارسکا، دستیار سابق او، در حال حاضر پیشتاز نشستن روی این صندلی داغ است. در حالی که این انتقال یک تغییر ساختاری و زمینلرزهای بزرگ برای غول انگلیسی به شمار میرود، المبارک از هواداران وفادار سیتی خواسته است تا زمان نهایی شدن تصمیم هیئت مدیره آرامش خود را حفظ کنند.
رئیس باشگاه در رابطه با انتصاب سرمربی جدید اعلام کرد: "فقط صبور باشید. ما به زودی این موضوع را اعلام خواهیم کرد، شما آرامش خاطر خواهید داشت که ما بهترین سرمربی ممکن را انتخاب کرده و به تیم آوردهایم."