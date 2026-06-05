رونمایی از فرمول جدید فیفا برای سنجش مدعیان
جدول شانس قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد
فدراسیون جهانی فوتبال در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ از صفحه اختصاصی رنکینگ آمادگی تیمها رونمایی کرد تا هواداران معیار جدیدی برای سنجش وضعیت مدعیان پیش از شروع بازیها داشته باشند.
به گزارش ایلنا، مفهوم این سیستم کاملاً ساده است؛ رنکینگ آمادگی تیمها، تصویری گذرا از نحوه ارزیابی و نگاه به وضعیت تیمها در یک مقطع زمانی خاص به شمار میرود.
این جدول با رنکینگ رسمی جهان تفاوت دارد و به هیچ وجه یک جدول پیشبینی، قرعهکشی یا تضمینی برای نحوه رقم خوردن اتفاقات جام جهانی نیست. درک این تمایز بسیار حیاتی است، بهویژه اینکه رقابتهای سال ۲۰۲۶ قرار است بزرگترین دوره تاریخ این مسابقات باشد. فیفا فرمت توسعهیافته ۴۸ تیمی را تصویب کرده است و این یعنی حضور تیمهای بیشتر، مقایسههای بیشتر و البته ابهامات فراوان قبل از به صدا درآمدن سوت اولین مسابقه.
جدول شانس قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا چیست؟
این جدول ارزیابی به عنوان یک راهنما برای تورنمنت عمل میکند. این سیستم به هواداران یک راهکار سریع ارائه میدهد تا بتوانند وضعیت تیمها را پیش از آغاز رقابتها و بر اساس میزان آمادگی و قدرتی که در مسیر آمادهسازی نشان دادهاند، با یکدیگر مقایسه کنند.
این نوع رتبهبندی به درک بهتر وضعیت یک تورنمنت شلوغ کمک میکند. جدول مذکور به خوبی تیمهایی را که به عنوان مدعیان اصلی شناخته میشوند، تیمهایی که اسبهای سیاه و غافلگیرکننده نامیده میشوند و همچنین تیمهایی که قبل از شروع بازیها باید چیزهای بیشتری را برای اثبات خود نشان دهند، برجسته میکند.
بسیار مهم است که به این ارزیابیها به چشم نتایج قطعی نگاه نشود. فوتبال کاملاً غیرقابل پیشبینی است؛ فرم تیمها میتواند تغییر کند، مصدومیتها قادرند ضربات شدیدی وارد کنند، قرعهها مسیر رسیدن به فینال را عوض میکنند و بازیهای حذفی نیز اغلب بر اساس جزئیات بسیار کوچک تعیین تکلیف میشوند.
به همین دلیل است که این رنکینگها بیشتر برای درک فضای کلی کاربرد دارند، نه برای پیشبینیهای قطعی. آنها نمایی از جغرافیای تورنمنت را ارائه میدهند، اما هرگز نمیتوانند تعیین کنند که در درون مستطیل سبز چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
رنکینگ آمادگی تیمها چه تفاوتی با رنکینگ جهانی فیفا دارد؟
تفاوت اصلی در این است که رنکینگ جهانی مردان فیفا/کوکاکولا، سیستم رسمی رتبهبندی برای تیمهای ملی محسوب میشود. این ساختار از جدول آمادگی جام جهانی کاملاً مجزاست و گستره وسیعتری از بازیهای بینالمللی را پوشش میدهد و تنها به یک تورنمنت خاص محدود نمیشود.
در نقطه مقابل، رنکینگ آمادگی تمرکز بسیار دقیقتری دارد. این سیستم به گونهای طراحی شده تا دورنمای یک مسابقه متمایز را منعکس کند و شرایط و اتمسفر خاص پیرامون آن رویداد را در نظر بگیرد.
این دو جدول میتوانند همپوشانی داشته باشند، اما هرگز جایگزین یکدیگر نمیشوند. یک تیم ممکن است در رنکینگ رسمی جایگاه بالایی داشته باشد، اما همچنان علامت سؤالهای زیادی درباره فرم بدنی، میزان آمادگی، تعادل تیمی یا مسیرش در تورنمنت داشته باشد.
عکس این قضیه نیز کاملاً صادق است؛ یک تیم با رتبه پایینتر در رنکینگ رسمی، ممکن است با یک موج روحی مثبت، یک برنامه تاکتیکی مشخص یا یک قرعه مناسب به مسابقات بیاید.
برای علاقمندان به فوتبال، مطمئنترین نگاه به این جدول، دیدن آن به عنوان بازتابی از تفکرات و برداشتهای فعلی است. این سیستم نشان میدهد که تیمها پیش از آغاز تورنمنت چگونه سنجیده میشوند، نه اینکه چه رتبهای را در پایان کار به طور قطعی کسب خواهند کرد. همین موضوع آن را به ابزاری مفید تبدیل میکند، البته تا زمانی که به شکل درستی خوانده و تفسیر شود.
با وجود یک تورنمنت شلوغتر و چالشهای جدید، جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به دورههای گذشته متغیرهای بیشتری را به همراه خواهد داشت. رنکینگ آمادگی به شکلگیری بحثها و تحلیلها کمک میکند، اما پاسخهای واقعی و نهایی تنها روی زمین مسابقه مشخص خواهند شد.