شوک بزرگ به سامبا در آستانه جام جهانی
نیمار به آمریکا پرواز نکرد
با اعلام رسمی غیبت نیمار در آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی برزیل مقابل مصر، ستاره سرشناس سانتوس به دلیل تشدید روند درمان مصدومیتش در کمپ تمرینی باقی ماند.
به گزارش ایلنا، نیمار همراه با کاروان تیم ملی برزیل برای آخرین دیدار تدارکاتی پیش از جام جهانی در روز شنبه مقابل مصر، به کلیولند سفر نخواهد کرد. در حالی که شاگردان کارلو آنچلوتی سفر خود را برای این بازی که آخرین بازی تدارکاتی و تمرین نهایی آنها محسوب میشود آغاز میکنند، کنفدراسیون فوتبال برزیل (CBF) روز پنجشنبه در بیانیهای رسمی تأیید کرد که این مهاجم در مقر موقت تیم در نیوجرسی باقی خواهد ماند.
این تصمیم اتخاذ شده است تا به این بازیکن ۳۴ ساله اجازه داده شود برنامه ریکاوری تخصصی خود را ادامه دهد. کادر پزشکی تیم به جای تحمل فشار و استرس سفر، گزینه درمان فیزیوتراپی و تشدید روند ریکاوری بدنی را انتخاب کرده است تا با تیکتاک ساعت و نزدیک شدن به اولین بازی سلسائو در این تورنمنت، این ستاره بزرگ را در یک محیط کاملاً تحت کنترل نگه دارد.
مصدومیت ساق پا ستاره تیم را خانهنشین کرده است
بازیکن سابق پاریسنژرمن و بارسلونا نزدیک به سه هفته است که به دلیل کشیدگی درجه دو عضله ساق پا، از میادین دور است. این مصدومیت زمانی رخ داد که او برای سانتوس در جریان شکست ۳-۰ مقابل کوریتیبا در ورزشگاه نئو کیمیکا آرنا در رقابتهای سری آ برزیل بازی میکرد. او از آن بعدازظهر به بعد، دیگر نتوانسته است برای باشگاه یا کشورش به میدان برود.
شدت این پارگی عضلانی، اتخاذ یک رویکرد محتاطانه را از سوی دپارتمان پزشکی برزیل ایجاب کرده است. در حالی که چشمان یک ملت به روند بهبودی او دوخته شده، کادر پزشکی به صورت شبانهروزی در حال تلاش است تا اطمینان حاصل کند که خلاقترین مهره تیم میتواند نقشی در جام جهانی پیشرو ایفا کند.
حمایت آنچلوتی از نیمار مصدوم
آنچلوتی تأیید کرده است که نیمار صرفنظر از این مصدومیت ساق پا که آمادهسازی او را تحت تأثیر قرار داده، برزیل را در جام جهانی ۲۰۲۶ رهبری خواهد کرد. او پیش از بازی تدارکاتی قبلی برزیل مقابل پاناما به خبرنگاران گفت: «برای اینکه کاملاً واضح بگویم، نیمار همراه ما خواهد بود. ما فکر میکنیم او میتواند برای بازی اول [مقابل مراکش] آماده شود و اگر نشد، برای بازی دوم [مقابل هائیتی] خواهد رسید. هیچ شکی وجود ندارد که این ۲۶ بازیکن قرار است در جام جهانی بازی کنند.»
فراتر از ریکاوری بدنی، آنچلوتی جلسات انفرادی را با نیمار برگزار کرده تا درباره انتظارات تاکتیکی در این تورنمنت در آمریکای شمالی با او گفتگو کند. سوالاتی در رسانههای برزیلی درباره میزان آمادگی این بازیکن وجود داشته است، اما سرمربی سابق رئال مادرید باور دارد که این مهاجم از نظر ذهنی برای چالش پیشرو کاملاً آماده است.
مسیر رسیدن به بازی افتتاحیه جام جهانی
تقابل این هفته برزیل با مصر، آخرین فرصت برای آنچلوتی است تا ساختار تاکتیکی خود را بدون حضور بازیساز اصلیاش تنظیم و بهینهسازی کند. در حالی که تمرکز اعضای تیم روی مأموریت کلیولند است، نگاه کلی و وسیعتر همچنان به ورزشگاه متلایف معطوف است؛ جایی که برزیل در تاریخ ۱۳ ژوئن کمپین جام جهانی خود را در دیدار مقابل مراکش آغاز خواهد کرد.
سلسائو در گروه سختی قرار گرفته است. آنها در دومین بازی مرحله گروهی، روز ۱۹ ژوئن به مصاف هائیتی میروند و کار خود را در این دور و در تاریخ ۲۴ ژوئن مقابل اسکاتلند به پایان میرسانند. هواداران و کارشناسان به طور یکسان نفسهای خود را برای شنیدن اخبار مثبت از اتاق درمان حبس خواهند کرد، زیرا تصور جام جهانی بدون نیمار، همچنان یک واقعیت هولناک برای غول آمریکای جنوبی به شمار میرود.