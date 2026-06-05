بیانیه بخش پزشکی تیم ملی فوتبال ایران درباره وضعیت ۴ بازیکن
بخش پزشکی تیم ملی فوتبال ایران درباره وضعیت چهار بازیکن اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران، در پی پرسشهای مطرحشده درباره غیبت چهار بازیکن تیم ملی در دیدار روز گذشته، بخش پزشکی تیم ملی فوتبال ایران توضیحات زیر را ارائه میکند:
روزبه چشمی به دلیل آسیبدیدگی عضله همسترینگ و مهدی ترابی به علت مصدومیت عضله دوقلوی پا تحت درمان و مراقبتهای پزشکی قرار دارند. وضعیت این دو بازیکن به صورت روزانه توسط کادر پزشکی تیم ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. روند درمان دو بازیکن یادشده مثبت است و بزودی در تمرینات گروهی شرکت میکنند.
همچنین دنیس درگاهی و محمد محبی با هدف کنترل شرایط جسمانی و پیشگیری از بروز آسیبدیدگی، زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی تیم ملی برنامههای تمرینی ویژهای را دنبال میکنند.
بر همین اساس و با نظر کادر فنی و پزشکی تیم ملی، این چهار بازیکن در دیدار روز گذشته در ترکیب تیم حضور نداشتند.
بخش پزشکی تیم ملی ضمن پایش مستمر شرایط تمامی بازیکنان، روند آمادهسازی و درمان آنان را مطابق پروتکلهای تخصصی دنبال کرده و تصمیمات مربوط به حضور بازیکنان در تمرینات و مسابقات بر اساس حفظ سلامت و آمادگی مطلوب آنان اتخاذ خواهد شد.