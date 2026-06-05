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کابوس ژرمن‌ها در آستانه جام جهانی

نویر به بازی مقابل آمریکا نمی‌رسد

نویر به بازی مقابل آمریکا نمی‌رسد
کد خبر : 1794527
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با تداوم مصدومیت مانوئل نویر و تعویق دوباره بازگشت او به تمرینات گروهی تیم ملی آلمان، حضور این دروازه‌بان باسابقه در دیدار تدارکاتی مقابل آمریکا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، این دروازه‌بان باسابقه و ۴۰ ساله که به اردوی تیم ملی بازگشته است، جلسه تمرینی روز پنجشنبه خود که در شیکاگو و پشت درهای بسته برگزار شد، را از دست داد تا به روند بهبودی خود از مصدومیت ساق پا ادامه دهد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال آلمان (DFB)، او همچنان در حال «بالا بردن سطح آمادگی خود به صورت انفرادی» است.

نویر به بازی مقابل آمریکا نمی‌رسد

این وضعیت زمان بسیار کمی را برای آماده‌سازی تیم جهت دیدار تدارکاتی نهایی روز شنبه مقابل آمریکای میزبان باقی می‌گذارد. آخرین جلسه تمرینی تیم برای روز جمعه در ورزشگاه سالجر فیلد برنامه‌ریزی شده است. در نتیجه، اولیور باومن قرار است همانند یکشنبه گذشته مقابل فنلاند (۴-۰)، بار دیگر به عنوان دروازه‌بان اصلی ژرمن‌ها درون دروازه قرار بگیرد.

یولیان ناگلزمان دغدغه و نگرانی جدیدی در خصوص نفرات خود ندارد؛ سرمربی تیم ملی روز پنجشنبه با حضور ۲۵ بازیکن حاضر در لیست جام جهانی و یوناس اوربیگ، دروازه‌بان رزرو تیم، در زمین تمرینی باشگاه شیکاگو فایر در لیگ ام‌ال‌اس کار خود را جلو برد.

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