نقشه رئال مادرید برای بازگشت مورینیو لو رفت

به گزارش ایلنا، بنفیکا با انتشار یک بیانیه رسمی که برای کمیسیون بازار اوراق بهادار پرتغال (CMVM) ارسال شده، اعلام کرده است که تماس‌هایی با آن‌ها در رابطه با وضعیت در دسترس بودن ژوزه مورینیو برقرار شده است. این اقدام از سوی فلورنتینو پرز صورت گرفته است؛ کسی که در حال حاضر برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس باشگاه رئال مادرید تلاش می‌کند.

آقای خاص که هم‌اکنون با عقاب‌ها قرارداد دارد، به هدف اصلی پرز در رقابت با انریکه ریکلمه برای به دست گرفتن هدایت این غول اسپانیایی تبدیل شده است. این انتخابات قرار است در روز یکشنبه پیش‌رو برگزار شود و پیروزی رئیس فعلی، بستر را برای بازگشت هیجان‌انگیز مورینیو به مادرید مهیا خواهد کرد.

جزئیات بند فسخ ۱۵ میلیون یورویی

مدیران بنفیکا به صراحت روشن کرده‌اند که اجازه نخواهند داد سرمربی آن‌ها بدون دریافت غرامتی سنگین جدایی خود را رقم بزند. بر اساس مکاتبات رسمی این باشگاه، هرگونه توافقی برای بازگرداندن مورینیو به لالیگا، نیازمند فعال‌سازی یک بند فسخ مشخص در قرارداد فعلی او خواهد بود.

هزینه لازم برای به خدمت گرفتن این سرمربی بر روی رقم ۱۵ میلیون یورو تعیین شده است. این رقم دقیقاً با دستمزدی که این مربی باسابقه مستحق دریافت آن در سال پایانی قرارداد فعلی‌اش در ورزشگاه دالوز بود، مطابقت دارد.

کارت مورینیو در مقابل وعده‌های ریکلمه

مورینیو به عنوان برگ برنده نهایی پرز برای مقابله با وعده‌های جاه‌طلبانه رقیب انتخاباتی‌اش، انریکه ریکلمه، ظهور کرده است؛ کسی که قول داده در صورت پیروزی در انتخابات، زوج منچسترسیتی یعنی ارلینگ هالند و رودری را به خدمت بگیرد.

این افشاگری ناگهانی به عنوان یک حرکت تاکتیکی بزرگ و شطرنج‌گونه از سوی پرز عمل می‌کند، چرا که او به دنبال تضمین یک دوره دیگر حضور در راس مدیریت رئال مادرید است. پرز با برجسته کردن یک توافق شفاهی با مورینیو – و حمایت علنی از آن با تعهد مالی برای پرداخت بند فسخ گران‌قیمت – یک پروژه ورزشی قطعی و جذاب را به اعضای باشگاه ارائه داده است.

پرز شامگاه چهارشنبه با انتشار ویدیویی در حساب کاربری کمپین انتخاباتی خود در رسانه‌های اجتماعی که در آن به نظر می‌رسید مورینیو به بازگشت روی صندلی داغ رئال پاسخ مثبت می‌دهد، سر و صدای زیادی به پا کرد. با این حال، این سرمربی مجبور شد به بنفیکا اطلاع دهد که حضور او در این ویدیو توسط هوش مصنوعی (AI) تولید شده و او چنین ضبط ویدئویی انجام نداده است.

فارغ از این موضوع، کمپین پرز پس از اطلاعیه روز پنجشنبه بنفیکا، ویدیوی دیگری را منتشر کرد که کاملاً بر روی بازگشت مورینیو تمرکز داشت.

بازگشت احتمالی به برنابئو

مورینیو پیش از این در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هدایت رئال مادرید را بر عهده داشت؛ دوره‌ای که با رقابت شدید با بارسلونای پپ گواردیولا تعریف می‌شد و او موفق شد با فتح یک لالیگای تاریخی با رکورد ۱۰۰ امتیاز، در کنار تصاحب کوپا دل ری و سوپرجام اسپانیا، سلطه بارسلونا را در هم بشکند. بازگشت احتمالی او نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در پروژه ورزشی برنابئو خواهد بود، جایی که پرز به دنبال یک برنده اثبات‌شده است تا نظم را برقرار کرده و باشگاه را به عصر بعدی خود هدایت کند.

انضباط این استراتژیست پرتغالی اکنون به عنوان پادزهری به شدت مورد نیاز برای یک باشگاه بحران‌زده تلقی می‌شود. مادریدی‌ها یک فصل فاجعه‌بار و بدون جام را پشت سر گذاشته‌اند که هواداران را غرق در خشم مطلق کرده است؛ خشمی عمومی که پس از یک سری درگیری‌های تلخ و شکاف‌هایی که هماهنگی داخل رختکن را نابود کرد، به شدت به سمت ستاره‌های بزرگ تیم نشانه رفته است.

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