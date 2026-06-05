زلزله در استانبول در آستانه انتخابات
رئیس فنرباغچه به حبس محکوم شد
در فاصله چند روز مانده به مجمع عمومی و انتخابات اضطراری باشگاه فنرباغچه، صدور حکم دو سال و نیم زندان برای رییس این باشگاه به اتهام شرطبندی غیرقانونی، شوک بزرگی به غول فوتبال ترکیه وارد کرد.
به گزارش ایلنا، دادگاه استانبول، سادتین ساران، رئیس باشگاه فنرباغچه و برادرش، آلان کنان را به تحمل دو سال و شش ماه حبس محکوم کرده است. این دو نفر که در جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۳ دادگاه کیفری بدوی استانبول حضور نداشتند، همچنین با جریمههای نقدی قضایی در حدود ۹ هزار پوند مواجه شدند. پیگیری قضایی در پی صدور کیفرخواستی صورت گرفت که در آن ادعا شده بود تبلیغات شرطبندی غیرقانونی در جریان یک مسابقه فوتبال از طریق یک گروه رسانهای متعلق به ساران پخش شده است.
تیم حقوقی متعهد به تجدیدنظرخواهی شد
نماینده حقوقی فدراسیون فوتبال ترکیه خواستار مجازات شد، در حالی که وکلای مدافع برای صدور حکم تبرئه تلاش کردند. در پی صدور این رای، سردار یگیت، مشاور حقوقی ساران، بیانیهای صادر کرد: «در چارچوب حکمی که امروز اعلام شد، ما از رای صادره در خصوص موکلانمان که از مدیران گروه ساران هستند و تبرئه شدهاند، استقبال میکنیم. رای صادره علیه آقای سادتین ساران و آقای کنان ساران هنوز قطعی نیست و پس از اعتراض به راهکارهای قانونی، توسط دادگاههای بالاتر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.»
دفاع بر بیگناهی استوار است
دادگاه تصمیم گرفت متهمان دیگر پرونده یعنی امره ارن و آزاده زینب هاکسال را از همین اتهامات تبرئه کند. علیرغم احکام سنگینی که برای سایر متهمان صادر شده است، تیم ساران انتظار دارد که این تصمیم لغو شود.
یگیت افزود: «در این زمینه به اطلاع عموم میرسانیم که فرآیند تجدیدنظرخواهی آغاز خواهد شد و ما مراحل قانونی را تا پایان دنبال خواهیم کرد. ما ایمان خود را حفظ میکنیم و مطمئن هستیم پس از ارزیابی نهایی، عدالت پیروز خواهد شد و همه موکلان ما تبرئه خواهند شد. با احترام فراوان.»
جنجال در آستانه انتخابات
باشگاه فنرباغچه اکنون در حالی که به سمت انتخابات اضطراری هیئت مدیره در این آخر هفته (یکشنبه) پیش میرود، باید رسوایی مدیریتی را هدایت و مدیریت کند. این جابجایی پس از یک فصل ناامیدکننده در لیگ رخ میدهد، جایی که آنها با کسب ۷۴ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفتند و عنوان قهرمانی سوپر لیگ را با اختلاف سه امتیاز به رقیب دیرینه خود، گالاتاسرای واگذار کردند. در حالی که ساران در حال خروج از باشگاه بوده و به دنبال انتخاب مجدد نیست، یک نبرد دوطرفه برای تعیین مسیر آینده باشگاه بین عزیز یلدیریم، رئیس سابق، و هاکان صافی، به عنوان رقیب او آغاز شده است.