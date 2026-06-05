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سفر در زمان به جام جهانی مارادونا

روزگاری که مکزیک بدون اینترنت میزبان فوتبال بود

روزگاری که مکزیک بدون اینترنت میزبان فوتبال بود
کد خبر : 1794493
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در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، مروری بر آخرین میزبانی مکزیک در سال ۱۹۸۶، دنیایی متفاوت را تصویر می‌کند که در آن نه خبری از تلفن‌های هوشمند بود و نه دیوار برلین فرو ریخته بود.

به گزارش ایلنا، وقتی توپ در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک شروع به چرخیدن کرد، سیاره زمین در مقایسه با جهانی که قرار است میزبان جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ باشد، تقریباً غیرقابل شناسایی بود. آن تورنمنت که با قهرمانی آرژانتین و رهبری دیگو مارادونای فراموش‌نشدنی به پایان رسید، آخرین باری بود که این کشور میزبانی مسابقات را بر عهده داشت. مکزیک به اولین کشوری تبدیل شد که دو دوره جام جهانی را سازماندهی کرده است و از ۲۴ تیم ملی در ۱۲ ورزشگاه استقبال نمود.

چهل سال بعد، این کشور بار دیگر در مرکز بزرگ‌ترین جشن فوتبالی جهان قرار خواهد گرفت، اما چشم‌انداز جهانی به طور کامل تغییر کرده است.

روزگاری که مکزیک بدون اینترنت میزبان فوتبال بود

نه اینترنتی وجود داشت، نه رسانه‌های اجتماعی و نه تلفن‌های هوشمند

یکی از چشمگیرترین تضادها بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۶، حوزه فناوری است.

اینترنت هنوز برای عموم مردم وجود خارجی نداشت. گوگل تا بیش از یک دهه بعد هنوز تأسیس نشده بود، فیس‌بوک ۱۸ سال با شکل‌گیری فاصله داشت و اولین آیفون نیز تا ۲۱ سال بعد وارد بازار نشد.

هواداران بازی‌های جام جهانی را از طریق تلویزیون، روزنامه‌ها و رادیو دنبال می‌کردند. ترکیب تیم‌ها از طریق پخش زنده یا روزنامه‌های روز بعد به گوش مردم می‌رسید.

امروز اما میلیون‌ها نفر مسابقات را روی تلفن‌های همراه خود تماشا می‌کنند، آمارهای لحظه‌ای را دریافت می‌نمایند و درباره هر صحنه بازی در رسانه‌های اجتماعی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

روزگاری که مکزیک بدون اینترنت میزبان فوتبال بود

مارادونا در حال ساختن افسانه خود بود

جام جهانی ۱۹۸۶ به لطف درخشش دیگو آرماندو مارادونا جاودانه شد؛ نمایشی که به طور گسترده به عنوان بزرگ‌ترین عملکرد انفرادی در تاریخ جام جهانی شناخته می‌شود.

او در طول این تورنمنت، گل معروف به «دست خدا» و گل افسانه‌ای «گل قرن» را به ثمر رساند که هر دو در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل انگلیس ثبت شدند. آرژانتین در ادامه راه به دومین عنوان قهرمانی خود در جام جهانی دست یافت و مارادونا به یک نماد ابدی در این رشته ورزشی تبدیل شد.

نکته جالب این است که آرژانتین تا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، یعنی ۳۶ سال پس از آن پیروزی تاریخی در مکزیک، نتوانست جام جهانی دیگری را فتح کند.

روزگاری که مکزیک بدون اینترنت میزبان فوتبال بود

چهار دهه بعد، مکزیک به مرکز دنیای فوتبال بازمی‌گردد

چهل سال زمان، جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک را از جام جهانی ۲۰۲۶ جدا می‌کند.

در طول این مدت، جنگ سرد به پایان رسید، اینترنت متولد شد، رسانه‌های اجتماعی متولد شدند و فوتبال به طور کامل متحول شد. با این حال، یک چیز بدون تغییر باقی مانده است: مکزیک همچنان یکی از بارزترین نمادها در تاریخ جام جهانی است.

دوره ۲۰۲۶ همچنین رکورد جدیدی را برای این کشور به ثبت خواهد رساند، چرا که مکزیک به اولین کشوری تبدیل می‌شود که در سه دوره مختلف جام جهانی میزبان مسابقات بوده است و اینگونه میراث منحصربه‌فرد خود را در تاریخ فیفا بیش از پیش مستحکم می‌کند.

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