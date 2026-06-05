اعتراف فیفا پس از ۸ سال
چگونه فناوری VAR تاریخ جام جهانی را دستخوش تغییر کرد؟
پس از سالها جنجال، بررسی ابعاد داوری در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نشان میدهد که ورود فناوری کمکداور ویدیویی (VAR) با وجود تمام حواشی، عدالت و دقت را در دنیای فوتبال متحول کرده است.
به گزارش ایلنا، سیستم کمکداور ویدیویی (VAR) به طور کامل فوتبال، داوری و جام جهانی را متحول کرد. در اینجا، به اولین حضور این فناوری در بزرگترین صحنه فوتبال جهان و تصمیماتی که بازی را برای همیشه تغییر دادند، نگاهی میاندازیم.
اولین حضور در جام جهانی
فناوری VAR برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ مورد استفاده قرار گرفت و اولین بازی بینالمللی خود را در تاریخ اول سپتامبر در جریان یک دیدار تدارکاتی میان ایتالیا و فرانسه تجربه کرد. این سیستم مدتی بعد و در تاریخ ۸ دسامبر همان سال، در جریان رقابتهای جام باشگاههای جهان در ژاپن به یک تورنمنت رسمی فیفا راه یافت.
اگرچه این سیستم به تکامل خود ادامه داد، اما در ابتدا با انتقادات و تردیدهای شدیدی مواجه شد؛ به ویژه در رابطه با زمان صرف شده برای بررسی حوادث و این نگرانی که فناوری مذکور احساسات جاری در بازی را مختل میکند. بسیاری این سوال را مطرح میکردند که آیا این تکنولوژی واقعاً میتواند تصمیمات عادلانهتری را در زمین مسابقه به ارمغان بیاورد یا خیر.
با این حال، دو سال بعد، ورود فناوری VAR در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به یک موفقیت چشمگیر و طنینانداز تبدیل شد تا جایگاه خود را در این رشته ورزشی تثبیت کند.
تصمیماتی که تاریخ جام جهانی را شکل دادند
این پروژه که توسط چهرههای سرشناس و مطرح داوری همچون پیرلوئیجی کولینا و روبرتو روزتی ایتالیایی به همراه کارلوس ولاسکو کاربالو از اسپانیا هدایت میشد، کاملاً مطابق با انتظارات ظاهر شد. در طول جام جهانی 2018، مداخلات VAR به نرخ دقت خیرهکننده ۹۹.۳ درصد دست یافت.
اولین بازبینی ویدئویی (VAR) در تاریخ جام جهانی در جریان مسابقه فرانسه مقابل استرالیا رقم خورد؛ جایی که آندرس کونیا، داور اروگوئهای، پس از خطای صورت گرفته روی آنتوان گریزمان، یک ضربه پنالتی را در دقیقه ۵۴ به سود خروسها تأیید کرد. کونیا که با ابهاماتی درباره این صحنه مواجه شده بود، پیش از پافشاری روی تصمیم خود، با اتاق VAR مشورت کرد.
دیگر مداخلات ماندگار این تکنولوژی شامل رد شدن پنالتی اعلام شده برای نیمار در جریان تقابل برزیل و کاستاریکا، گل کیم یونگ گوان در پیروزی مشهور کره جنوبی مقابل آلمان پس از تایید عدم وقوع آفساید توسط VAR، پنالتی اعطا شده به محمد صلاح در نبرد روسیه و مصر پس از بازبینی تصمیم اولیه مبنی بر اعلام ضربه آزاد، و خطای هند ایوان پریشیچ در فینال جام جهانی میان فرانسه و کرواسی بود.
آن حادثه منجر به ضربه پنالتی شد که گریزمان آن را به گل تبدیل کرد تا فرانسه به برتری حیاتی ۲ بر ۱ دست یابد و در نهایت جام قهرمانی را بالای سر ببرد.