فوتوشات حماسی ارلینگ هالند و یارانش

به گزارش ایلنا، در تصویر خلاقانه منتشر شده ستاره‌های بزرگ دنیای فوتبال از جمله ارلینگ هالند، الکساندر سورلوث و سایر اعضای تیم ملی نروژ با پوشش کامل، زره‌ها، سپرها و سلاح‌های باستانی وایکینگ‌ها در کنار کشتی‌های سنتی خود در یک لوکیشن ساحلی و چشم‌نواز دیده می‌شوند.

این ایده جالب که کاملاً واقعی است و با هوش مصنوعی ساخته نشده، توسط عکاس مشهور بریتانیایی، دیوید یارو، کارگردانی و ثبت شده است. مفهوم اصلی این پروژه، بازسازی سفرهای تاریخی لیف اریکسون (کاشف بزرگ نروژی) به قاره آمریکای شمالی در سال ۱۰۰۰ میلادی است. کادر فنی و بازیکنان نروژ قصد داشتند نشان دهند که این بار با توپ فوتبال برای فتح آمریکا بادبان‌ها را کشیده‌اند.

نکته جالب این فوتوشات، غیبت مارتین اودگارد، کاپیتان و هافبک طراح آرسنال در روز ثبت عکس بود؛ اودگارد به دلیل همراهی توپچی‌ها در فینال لیگ قهرمانان اروپا نتوانست در این مأموریت وایکینگی حضور پیدا کند، اما تصویر او بعداً به صورت دیجیتالی به این قاب حماسی اضافه شد تا ترکیب یاران هالند برای سفر به جام جهانی تکمیل شود.

فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرده که آن‌ها با آغوش باز این هویت تاریخی را پذیرفته‌اند تا نمادی از اتحاد، روحیه تیمی و همبستگی ملی را در خاک آمریکا، مکزیک و کانادا به نمایش بگذارند. نروژی‌ها در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ باید به مصاف تیم‌های فرانسه، عراق و سنگال بروند.

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