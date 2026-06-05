به گزارش ایلنا، پروتکل‌های همیشگی و کلیشه‌ای پیش از آغاز مسابقات فوتبال در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان، قرار است با تصمیمی غیرمنتظره از سوی فدراسیون جهانی فوتبال دچار یک تحول اساسی شود.

فیفا با انتشار بیانیه‌ای رسمی، موج جدیدی از تغییرات را برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرده است؛ اقداماتی جنجالی و نوین که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از آن‌ها به عنوان گامی رو به جلو در جهت نوآوری و جذابیت بیشتر یاد می‌کند.

طبق هماهنگی‌های جدید، رویه سابق که در آن تنها ۱۱ مهره اصلی ترکیب برای خواندن سرود ملی پا به چمن مسابقه می‌گذاشتند، برای همیشه منسوخ خواهد شد. از این پس، تمامی ۲۶ بازیکن حاضر در لیست تیم‌ها (شامل اعضای اصلی و ستاره‌های نیمکت‌نشین) در کنار گروه داوری مسابقه، به صورت همزمان در مراسم آغازین و هنگام پخش سرودهای ملی در قلب زمین مستقر می‌شوند.

تفاوت چشمگیر دیگر این است که بازیکنان دو رقیب برخلاف رویه سنتی همیشگی، در یک خط طولی کنار هم نمی‌ایستند، بلکه مستقیماً روبروی یکدیگر آرایش دفاعی و تیمی می‌گیرند.

علاوه بر این دگرگونی انسانی، بخش بصری استادیوم‌ها نیز دستخوش یک ارتقای حماسی خواهد شد. پیش از دمیده شدن سوت آغازین نبردها، پرچم‌های غول‌پیکر و عظیم‌الجثه‌ای که بخش وسیعی از چمن سبز مسابقه را تحت شعاع قرار می‌دهند، به نمایش درمی‌آیند تا جو تصویری فوق‌العاده سنگین و تأثیرگذاری را در ورزشگاه‌ها حکم‌فرما کنند.

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با انتشار متنی در صفحه شخصی خود به این تصمیمات واکنش نشان داد و بر اهمیت این تحولات تاکید کرد.

«با رشد جام جهانی، ما به نوآوری ادامه می‌دهیم. مراسم پیش از بازی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. اینکه همه بازیکنان و داوران در دایره مرکزی هنگام پخش سرودهای ملی به چشمان هم نگاه کنند، لحظه‌ای از اتحاد، غرور و هیجان را خلق خواهد کرد که به تیم‌ها و همه حاضران در ورزشگاه تعلق دارد.»

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