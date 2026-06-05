فرمان استراحت د لا فوئنته به مروارید بارسا
چرا یامال بازی با عراق را از دست داد؟
لوئیس د لا فوئنته با خط زدن نام لامین یامال از لیست دیدار با عراق، ریسک مصدومیت ستاره بارسلونا را نپذیرفت تا او را با آمادگی کامل برای جام جهانی حفظ کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسپانیا آخرین مراحل آمادهسازی خود برای رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را از این پنجشنبه با برگزاری یک دیدار تدارکاتی مقابل عراق در ورزشگاه ریازور آغاز میکند. با این حال، توجهات به طور کامل روی یک غایب بزرگ و سرشناس معطوف شده که سوالات زیادی را در میان هواداران برانگیخته است: لامین یامال در این مسابقه در دسترس نخواهد بود.
ستاره جوان بارسلونا و یکی از بزرگترین امیدهای اسپانیا در این تورنمنت، همچنان در حال ریکاوری از مصدومیت عضلانی است که باعث شد فصل باشگاهیاش زودتر از موعد به پایان برسد. در نتیجه، کادر فنی تصمیم گرفته است درست چند روز مانده به آغاز جام جهانی، با احتیاط مفرط و حداکثری پیش برود.
اگرچه جایگاه او در لیست تیم ملی هرگز به طور کامل رد نشده، اما وضعیت بدنی این بازیکن نوجوان به صورت روزانه تحت نظارت قرار دارد تا از هرگونه عقبگرد احتمالی که میتواند حضور او در این تورنمنت را به مخاطره بیندازد، جلوگیری شود.
لوئیس د لا فوئنته علت غیبت او را توضیح میدهد
سرمربی اسپانیا در طول کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی خود تأیید کرد که لامین یامال در دیدار مقابل عراق حضور نخواهد داشت و به جمع چند بازیکن دیگری میپیوندد که هنوز در حال ریکاوری از مصدومیتها و مشکلات آمادگی جسمانی خود هستند.
به گفته سرمربی اسپانیا، این تصمیم کاملاً بر اساس توصیههای پزشکی و برنامهریزی بلندمدت اتخاذ شده است. هدف اصلی، احترام به جدول زمانی ریکاوری تعیینشده برای این بازیکن و اجتناب از هرگونه ریسک غیرضروری در یک مسابقه تدارکاتی است.
د لا فوئنته توضیح داد که روند توانبخشی طبق انتظارات پیش میرود و کادر فنی نسبت به بهبودی این بازیکن جوان اعتماد کامل دارد. او این نکته را نیز روشن کرد که هنوز هیچ تضمین قطعی و مطلقی در خصوص زمان دقیق بازگشت او وجود ندارد.
آیا لامین یامال برای بازی افتتاحیه اسپانیا در جام جهانی آماده خواهد بود؟
بزرگترین علامت سوال در حال حاضر این است که آیا او برای نخستین بازی اسپانیا در جام جهانی مقابل کیپ ورد که برای تاریخ ۱۵ ژوئن (25 خرداد) برنامهریزی شده، در دسترس خواهد بود یا خیر.
نشانهها امیدوارکننده هستند، اما کادر فنی همچنان لحنی محتاطانه را در دستور کار خود دارد. د لا فوئنته تاکید کرد اگر روند ریکاوری در مسیر درست خود باقی بماند، این وینگر میتواند برای آن مسابقه در دسترس باشد. در عین حال، او احتمال بازگشت تدریجی این بازیکن به چرخه مسابقات را هم رد نکرد.
این بدان معناست که حتی اگر او پیش از بازی افتتاحیه چراغ سبز پزشکی را دریافت کند، اسپانیا میتواند دقایق بازی او را به دقت مدیریت کند تا ریسک تشدید مصدومیت را کاهش دهد. اولویت تیم صرفاً رساندن او به جام جهانی نیست، بلکه حصول اطمینان از این نکته است که او میتواند در بالاترین سطح خود در طول تورنمنت به میدان برود.
ترس لامین یامال و برنامه اسپانیا برای محافظت از ستاره نوظهور خود
چند روز پیش، خود این بازیکن گفت که پس از مواجهه با این مصدومیت، لحظاتی از نگرانی و دلهره واقعی را تجربه کرده است. او در گفتگو با رسانه رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا تاکید کرد به دلیل زمان نامناسب بروز این آسیبدیدگی و ابهامات موجود پیرامون شدت آن، واقعاً ترس از دست دادن جام جهانی را به جان خریده بود.
در این میان، دیدار دوستانه مقابل عراق فرصتی را برای د لا فوئنته فراهم کرد تا گزینههای مختلف هجومی را آزمایش کند و راهکارهای جایگزین را در بالهای هجومی ارزیابی نماید؛ به ویژه با توجه به غیبت همزمان لامین یامال، نیکو ویلیامز و سایر بازیکنانی که همچنان به صورت جداگانه از گروه به تمرینات خود ادامه میدهند.