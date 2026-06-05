به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد بلیت‌های یک مسابقه در جام جهانی پیش رو به اشتباه و با قیمت صفر دلار به حدود ۶۰ هوادار فروخته شده است و مسئولان فیفا متعاقباً از این افراد «دعوت» کرده‌اند تا هزینه‌ای را که باید از همان ابتدا پرداخت می‌کردند، بپردازند.

پس از اینکه یکی از هواداران در شبکه‌های اجتماعی برای پیگیری این ماجرا با فیفا ارتباط برقرار کرد، این نهاد بیانیه زیر را در پاسخ صادر کرد:

«فیفا تأیید می‌کند که تقریباً ۶۰ نفر از هواداران جام جهانی ۲۰۲۶، روز چهارشنبه ۳ ژوئن پیامی درباره بلیت‌هایی دریافت کرده‌اند که به دلیل مشکل پرداخت قبلی در فرآیند نهایی کردن خرید، بلیطی بدون هزینه (۰ دلار) به آن‌ها اختصاص یافته بود. بلیت‌های درخواستی این هواداران همچنان در رزرو باقی می‌ماند و از هواداران آسیب‌دیده دعوت شده است تا پرداخت مبلغ صحیح را تکمیل کنند. فیفا از خطای پیش‌آمده و هرگونه ناراحتی ایجادشده ابراز تاسف می‌کند.»

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