به گزارش ایلنا، این مهاجم صربستانی پس از آنکه نتوانست با یوونتوس بر سر تمدید قرارداد به توافق برسد، به بازیکن آزاد تبدیل شده و قراردادش در تاریخ ۳۰ ژوئن به پایان خواهد رسید.

مذاکرات برای تمدید قرارداد ماه‌ها ادامه داشت، اما حتی با وجود اینکه ولاهوویچ حاضر شده بود نسبت به دستمزد قبلی خود که سالانه ۱۲ میلیون یورو بود کاهش قابل توجهی داشته باشد، اختلاف بر سر کمیسیون‌ها و پاداش‌های مختلف مانع از نهایی شدن توافق شد. کیه‌لینی در گفت‌وگو با خبرگزاری AGI و در حاشیه یک مراسم گفت:«واقعاً ناراحتم. او تا آخرین لحظه به یوونتوس اهمیت می‌داد.»

او افزود:«ولاهوویچ یک بازیکن حرفه‌ای واقعی و فردی بسیار جدی است. اما با ارقامی که او درخواست می‌کند، در ایتالیا نخواهد ماند. بنابراین کاملاً طبیعی و منطقی است که به دنبال نوع دیگری از دستمزد در جای دیگری باشد.»

اظهارات مدیر استراتژی فوتبال یوونتوس نشان می‌دهد که گزارش‌های مربوط به احتمال ماندن ولاهوویچ در سری‌ A و انتقالش به میلان یا ناپولی چندان واقعیت ندارند.

کیه‌لینی معتقد است هیچ باشگاهی در فوتبال ایتالیا حاضر به پذیرش شرایط مالی و دستمزد درخواستی این مهاجم صرب نخواهد بود و به همین دلیل، ادامه دوران حرفه‌ای او در خارج از ایتالیا محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

مهاجم سابق فیورنتینا در هفته‌های اخیر به باشگاه‌هایی مانند بایرن مونیخ، آرسنال، چلسی، بارسلونا و همچنین چند تیم از لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی لینک شده است.

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