هالند در ماربیا با رئال مادرید بست!

به گزارش ایلنا، پس از آنکه انریکه ریکلمه به اعضای باشگاه وعده داد که ارلینگ هالند در صورت پیروزی او در انتخابات راهی رئال مادرید خواهد شد، پدر و مدیر برنامه‌های این مهاجم نروژی وارد ماجرا شدند و واکنش نشان دادند:«همه‌چیز بسیار سرگرم‌کننده است، اما حقیقت ندارد. برای هر دو نامزد انتخابات رئال مادرید آرزوی موفقیت می‌کنیم.»

اعلام خبر از سوی ریکلمه مبنی بر اینکه هالند «در رئال مادرید بازی خواهد کرد» موج بزرگی از واکنش‌ها را در رسانه‌ها و دنیای فوتبال به راه انداخت و ناخواسته یکی از مشهورترین اتفاقات تاریخ انتخابات رئال مادرید را زنده کرد؛ ماجرای انتقال لوئیس فیگو در ۲۶ سال پیش که فلورنتینو پرز نقش اصلی آن را داشت.

حاشیه‌ها زمانی آغاز شد که ریکلمه با اطمینان از حضور هالند در رئال مادرید سخن گفت و تنها دو ساعت بعد، اطرافیان نزدیک این بازیکن واکنش نشان دادند. آلفی هالند، پدر او، و رافائلا پیمیتا، مدیر برنامه‌هایش، بامداد همان روز بیانیه کوتاه را اعلام کردند.

این اتفاق شباهت زیادی به ماجرای انتخابات سال ۲۰۰۰ دارد که فلورنتینو پرز وعده داد در صورت پیروزی، لوئیس فیگو را به رئال مادرید خواهد آورد. پس از آن نیز وعده‌ای با تأثیر انتخاباتی بزرگ مطرح شد؛ اینکه اگر انتقال انجام نشود، پرز شخصاً هزینه حق عضویت اعضای باشگاه را پرداخت خواهد کرد. حالا ریکلمه نیز دقیقاً همان مسیر را طی کرده است.

مرحله بعدی ماجرا هم شباهت زیادی به آن پرونده تاریخی دارد. ۲۶ سال پیش این خود فیگو بود که در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپورت انتقالش را تکذیب کرد. این بار اما پدر و مدیر برنامه‌های هالند به‌طور علنی این ادعا را رد کرده‌اند.

البته لحن واکنش آنها بسیار ملایم‌تر از ماجرای فیگو بود. آنها تنها با انتشار یک بیانیه کوتاه موضع خود را اعلام کردند، بدون اینکه نشانه‌ای از نگرانی جدی درباره موضوع دیده شود. همچنین خود هالند نیز وارد این بحث نشده و در حال حاضر همراه تیم ملی نروژ روی حضور در جام جهانی تمرکز کرده است.

در همین حال، ستاد انتخاباتی ریکلمه همچنان تأکید دارد که پشت این اعلام عمومی، یک توافق واقعی با هالند وجود دارد. آنها همچنین به یک نکته مهم اشاره می‌کنند: ریکلمه هرگز نگفته که هالند از قبل با رئال مادرید قرارداد امضا کرده است؛ بلکه فقط گفته که او در آینده برای رئال مادرید بازی خواهد کرد.

بر اساس گزارش روزنامه ال موندو، این تاجر اسپانیایی سال‌هاست روی احتمال جذب هالند کار می‌کند تا در زمان برگزاری انتخابات از آن استفاده کند. گفته می‌شود هفته گذشته نیز در دیداری با پدر این بازیکن در شهر ماربیا، مذاکرات را سرعت بخشیده است.

تلاش ریکلمه برای جذب هالند به بیش از پنج سال قبل و سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد که ریکلمه نخستین تماس‌های خود را با این مهاجم نروژی، که آن زمان در بوروسیا دورتموند بازی می‌کرد، برقرار کرد.

اما در آن زمان پروژه انتخاباتی او شکل نگرفت و هالند در نهایت راهی منچسترسیتی شد. با این وجود، ارتباط میان دو طرف حفظ شد تا اینکه فلورنتینو پرز در کنفرانس خبری جنجالی ۱۲ مه در والدبباس، رقابت انتخاباتی را وارد مرحله جدیدی کرد. ریکلمه نیز این چالش را پذیرفت و طی دو هفته گذشته پروژه ورزشی خود را با محوریت هالند دوباره فعال کرد.

بر اساس این گزارش، شنبه گذشته ریکلمه بدون حضور مدیر برنامه‌های هالند، رافائلا پیمنتا، مذاکرات را با اطرافیان این بازیکن از سر گرفت و در هتلی بسیار مجلل در منطقه مشهور مایا دورادا در ماربیا با آلفی هالند، پدر این ستاره نروژی، دیدار کرد. این نشست تا ساعات پایانی شب ادامه داشت.

گفته می‌شود در این دیدار، ریکلمه و پدر هالند یک پیش‌توافق برای انتقال این بازیکن امضا کردند که تنها در صورت پیروزی ریکلمه در انتخابات اجرایی خواهد شد. این اتفاق شباهت زیادی به توافقی دارد که فلورنتینو پرز ۲۶ سال پیش برای انتقال لوئیس فیگو به دست آورد و در نهایت باعث یک پیروزی تاریخی در انتخابات شد. با این حال، همان‌طور که در پرونده فیگو نیز تکذیب‌هایی مطرح شده بود، این بار هم واکنش مشابهی دیده شد.

با این حال، ارلینگ هالند تنها بخشی از برنامه انتخاباتی انریکه ریکلمه است. از نگاه او، محور اصلی پروژه آینده رئال مادرید نه یک ستاره خاص، بلکه اعضای باشگاه هستند. به همین دلیل، وعده‌های ریکلمه فقط به مسائل ورزشی یا اقتصادی محدود نمی‌شود و او تلاش کرده اعضای باشگاه را در مرکز برنامه‌های خود قرار دهد.

در کنار وعده‌های نقل‌وانتقالاتی، ریکلمه پروژه‌ای با عنوان «شهر اعضا» را نیز مطرح کرده است. این مجموعه قرار است در والدبباس به‌عنوان یک باشگاه اجتماعی بزرگ با امکانات ورزشی، رستوران‌ها و خدمات مختلف برای اعضا ساخته شود. او همچنین وعده داده است تعداد بیشتری جایگاه در اختیار اعضا قرار گیرد، فهرست‌های انتظار شفاف‌تر شوند و اقدامات دیگری برای حل مشکلاتی که هواداران و اعضا در طول کارزار انتخاباتی با او مطرح کرده‌اند، اجرا شود.

با این حال، هیچ پروژه عمرانی یا طرح مدیریتی نمی‌تواند به اندازه نام ارلینگ هالند برای یک کمپین انتخاباتی تأثیرگذار باشد. حالا باید منتظر ماند و دید که این وعده بزرگ تا چه اندازه بر نتیجه انتخابات روز یکشنبه اثر خواهد گذاشت.

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