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یورگن کلوپ، بمب انتخاباتی جدید رئال مادرید

یورگن کلوپ، بمب انتخاباتی جدید رئال مادرید
کد خبر : 1794417
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کاندیدای ریاست باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که بین فردا جمعه و شنبه نام سرمربی خود را فاش خواهد کرد و نام کلوپ هر روز با قدرت بیشتری به گوش می‌رسد.

به گزارش ایلنا، انریکه ریکلمه در برنامه «ال هورمیگرو» اعلام کرد که در صورت رسیدن به صندلی ریاست، هالند و رودری در رئال مادرید بازی خواهند کرد؛ ادعایی که البته از سوی اطرافیان این بازیکن نروژی منچسترسیتی تکذیب شد. با این حال، کاندیدای ریاست رئال مادرید بمب انتخاباتی دیگری را آماده کرده است.

این بمب، نام سرمربی آینده تیم است. انریکه ریکلمه توضیح داد که انتظار دارد فردا (جمعه) یا شنبه او را معرفی کند و اگرچه نخواست نشانه‌ای بروز دهد، اما تأکید کرد که او «همان کسی است که همه آرزو دارند هدایت رئال مادرید را بر عهده بگیرد».

نام‌های سسک فابرگاس و میکل آرتتا پیش از این و در حال حاضر با انریکه ریکلمه مرتبط بوده‌اند، اما گزینه‌ای که از روز اول مطرح بوده، کسی جز یورگن کلوپ نیست.

 این سرمربی آلمانی در حال حاضر به عنوان مدیر جهانی فوتبال در مجموعه ردبول فعالیت می‌کند و مدت‌هاست که نامش پیرامون رئال مادرید شنیده می‌شود، اما هرگز این انتقال نهایی نشده است.

اکنون شایعات پیرامون او قدرت بیشتری گرفته است و منابع مختلف توضیح می‌دهند که انریکه ریکلمه چندین بار با خود کلوپ و مدیران ردبول ملاقات کرده است تا در صورت پیروزی این کارآفرین اهل آلیکانته در انتخابات، او راهی رئال مادرید شود.

برخی افراد ادعا می‌کنند که این مربی آلمانی قصدی برای بازگشت به دنیای مربیگری در رده باشگاهی ندارد و منتظر است تا ببیند در جام جهانی امسال چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا به عنوان سرمربی بعدی تیم ملی آلمان انتخاب شود. به هر ترتیب، اگر انریکه ریکلمه یورگن کلوپ را به عنوان سرمربی خود معرفی کند، این اتفاق می‌تواند نتیجه انتخابات را به نفع او رقم بزند؛ حتی بیشتر از معرفی ارلینگ هالند.

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