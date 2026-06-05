ریکلمه، پرز را مسخره کرد: رئال ارث پدرت است؟

به گزارش ایلنا، تنور انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید هر روز داغ‌تر می‌شود. امشب انریکه ریکلمه رقیب جوان و جاه‌طلب فلورنتینو پرز با حضور در برنامه تلویزیونی ال هورمیگرو حملات بی‌سابقه‌ای علیه رییس فعلی باشگاه انجام داد. او که پیش از این با وعده جذب ستاره‌هایی مثل ارلینگ هالند و رودری در کنار بازگرداندن اسطوره‌هایی چون ایکر کاسیاس و رائول گونزالس توجه هواداران را جلب کرده بود این بار سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی پرز را هدف قرار داد. آن هم به شکلی بی‌سابقه و بسیار تند.

‫ریکلمه ابتدا به موضوع حساس ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تغییر ساختار مالکیتی باشگاه اشاره کرد و گفت: «فروش باشگاه برای من و بسیاری از اعضا یک خط قرمز پررنگ است. پرز به من گفت نگران نباشم اما وقتی ویدیوی او را دیدم فکر کردم با هوش مصنوعی ساخته شده است. ما قبلا هشدار داده بودیم که گرگ در راه است و حالا فلورنتینو به وضوح آن را بیان کرده است. قانون می‌گوید شما یا یک باشگاه هستید یا یک شرکت سهامی عام. نامزد دیگر، رفتار عجیبی دارد اما اگر من رییس رئال مادرید شوم این باشگاه هرگز فروخته نخواهد شد.»

‫این نامزد انتخاباتی در ادامه صحبت‌هایش پرز را متهم کرد که باشگاه را به گروگان گرفته است. ریکلمه با اشاره به حضور طولانی‌مدت پرز روی صندلی ریاست افزود: «من به میراث فلورنتینو احترام می‌گذارم اما ما به چیز دیگری نیاز داریم. خوبی رئال مادرید این است که بهترین بازیکنان جهان می‌خواهند به اینجا بیایند. پس از بیست سال ریاست ممکن است فکر کنید که این باشگاه متعلق به شماست اما اینجا انتخابات وجود دارد و این یک باشگاه است که به اعضایش تعلق دارد.»

‫ریکلمه در پایان با انتقاد از نابرابری در شرایط تبلیغاتی تاکید کرد: «ما پروژه خود را با احترام و قاطعیت ارائه می‌دهیم اما حقیقت این است که تمام اعضای رئال مادرید برگه‌های رای فلورنتینو را دریافت کرده‌اند در حالی که من نتوانستم برگه‌های خودم را ارسال کنم. او از ساختارهای باشگاه برای پیشبرد کمپین خود استفاده می‌کند. با این حال من از همه اعضا دعوت می‌کنم تا پروژه‌ها، خریدهای احتمالی و جنبه‌های اجتماعی را با هم مقایسه کنند و بعد پای صندوق‌های رای بروند.»

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